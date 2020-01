Politiet: 20-åringen siktet for Prinsdal-drapet pågrepet i Ungarn

– Vi har nå pågrepet den siktede, sier politiinspektør Grete Lien Metlid på pressekonferansen torsdag.

20-åringen har vært på rømmen, men er nå pågrepet i Ungarn. Metlid forteller at den siktede ble avslørt i Ungarn og ble pågrepet på grensen mellom Ungarn og Serbia.

– Vi sitter på ganske mye informasjon og begynner å danne oss et bilde av situasjonen. Nå er to personer siktet, men vi utelukker ikke flere siktelser, sier Metlid.

Hans O. Torgersen

18-åring pågrepet onsdag

Sent onsdag kveld ble en ung mann pågrepet for drap eller medvirkning til drap etter at 21 år gamle Halil Kara ble skutt og drept i Prinsdal fredag.

Etter det Aftenposten kjenner til, er det en 18 år gammel mann fra Oslo som er pågrepet. Ved 13-tiden torsdag startet avhøret av den pågrepne.

– Han er ikke kjent av politiet fra før. Vi vil ikke gå ut med grunnlaget for siktelsen, sa politiinspektør Grete Lien Metlid til Aftenposten før avhøret startet.

Flere til avhør

I tillegg til de to siktede har politiet hatt en rekke unge menn fra Søndre Nordstrand inn til avhør. Dette for å kartlegge miljøet rundt de involverte i saken. Metlid ser heller ikke bort ifra flere pågripelser de neste dagene.

– Hvilke roller har de siktede hatt i saken?

– Vi har en formening om det, men ønsker ikke å si noe om det. Vi har hele tiden sagt at det er personer som har vært medvirkere eller hatt andre roller i drapet, svarer Metlid.