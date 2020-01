* Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005.

* Sektoren innbefatter utslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og bygg og anlegg.

* Utredningen inneholder samfunnsøkonomiske tiltaksanalyser av 60 tiltak.

* Det er beregnet potensial for utslippsreduksjon og kostnader for samfunnet for hvert tiltak, men det er ikke tatt høyde for alle kostnader, understrekes det.

* Rapporten vil bli et viktig faglig grunnlag når regjeringen senere i 2020 skal legge frem en stortingsmelding for hvordan den skal nå utslippsmålene for 2030.

* Utredningen er utarbeidet av en faggruppe ledet av Miljødirektoratet. Gruppen består ellers av Vegdirektoratet, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Enova.

* Klimakur ble presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fredag 31. januar.

Kilde: Miljødirektoratet