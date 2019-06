Så du disse skyene? De varsler urolig vær

Den siste tiden har været byttet om til stadighet, og vi har måttet tåle både sol, vind og regn i løpet av dagen. Og onsdag viste noen ganske spesielle skyer seg på himmelen.

– Vi har fått mange av disse bildene i innboksen vår. Skyene heter altocumulus undulatus asperatus, og de varsler gjerne om dårlig vær, sier vakthavende meteorolog Magni Svanevik ved Meteorologisk institutt.

Skyene betyr «opprørt hav», og dannes i urolig luft. De kommer ofte i forkant av kraftige regnbyger.

La du merke til disse skyene over #Oslo i dag? 👀 De kalles altocumulus undulatus asperatus, og dannes i urolig luft i 2000-5500 meters høyde. De betyr "opprørt hav", og det er vel akkurat sånn de ser ut også? 🌊 Denne formasjonen oppstår gjerne i forkant av urolig vær. pic.twitter.com/eV2d04shPE — Meteorologene (@Meteorologene) June 12, 2019

Stort sett bygevær fremover

Med andre ord – været skriker ikke sommer helt enda.

– Det blir noen kraftige regnbyger natt til torsdag, disse vil gi seg før morgenen. Likevel vil torsdagen og fredagen bære preg av lettere byger, melder Svanevik.

Helgen blir derimot bedre, og lørdagen skal ifølge Meteorologisk institutt være den fineste dagen på en stund. Da skal temperaturen være på over 20 grader, og sola skal vise seg store deler av dagen.

– Fra onsdag og utover helgen skal det bli gradvis varmere, men det vil gi seg til neste uke. Det blir stort sett bygevær med perioder med sol fremover. Men til tross for regn, skal temperaturene være gode, sier vakthavende meteorolog.

Der er regnbyger som er stikkordet også #østafjells framover 💦 Men det er lysninger innimellom, og særleg nord for Mjøsa og lengst aust får ein lengre periodar med sol framover 🕶️ pic.twitter.com/0bMmfVY8Wl — Meteorologene (@Meteorologene) June 12, 2019

Kjedelig for strandfolk

Temperaturen skal ligge på rundt 15–20 grader, men noe strandvær blir det ikke å anse.

– Når sommerværet kommer, er vanskelig å si. Man ble litt bortskjemt av fjorårets sommer, og det kommer vi nok ikke til å se i år. Det varselet vi har foreløpig sier ikke noe om knallfint vær og høytrykk, forteller Svanevik.

Nord-Norge blir antageligvis «vær-vinnerne» de neste dagene. Der er det meldt varmere luft og mer stabilt vær enn på Sørlandet.

– Trøndelag og Møre og Romsdal får også ganske greit vær. Hvis man skal si at noen er taperne her, må det nok være Sørlandet og deler av Vestlandet. Dette er fordi det kommer et lavtrykk fra sør som antagelig rammer Agder-fylkene og Telemark i størst grad.

Hun beskriver de kommende dagene og neste uke som vanlig norsk sommer.

– Det er ikke særlig å skryte av, og det er ikke akkurat noe voldsomt. Man kan vel heller si at været er bra fordelt, litt byger og litt sol med stabile, gode temperaturer. Men så klart, litt kjedelig for strandfolk, sier Svanevik til slutt.