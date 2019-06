Politiet meldte om hendelsen like før 18.30.

En mann ble umiddelbart fraktet med ambulanse til sykehus. Kort tid etter meldte politiet at ytterligere en mann, som ble påtruffet et stykke fra åstedet, også var blitt fraktet til sykehus.

Politiet meldte like etterpå at de hadde kontroll på fire personer, som alle har blitt innbrakt til politistasjonen for avhør.

Tilstanden til de to skadde er foreløpig ukjent.