Får ikke besøk av sin kone under koronakrisen fordi han er norsk

Gunnar Halvorsen bor i Bærum i Norge og er norsk statsborger. Kona, Elena Giraldo, er opprinnelig colombiansk, men er bosatt i Spania. Paret ble sammen i 2012 og giftet seg i fjor. Giraldo, som har bodd i Spania i over tjue år, er såkalt resident i landet, men har fortsatt colombiansk pass.

Siden Norge stengte ned, har det i praksis vært innreiseforbud for alle som ikke er norske statsborgere.

– Sist vi så hverandre, var 8. mars. Da besøkte jeg henne i Spania, forteller Gunnar Halvorsen.

Halvorsen jobber i oljebransjen og jobber vanligvis fire uker i Algerie og har fire uker av. Når han har fri, veksler paret på å tilbringe tiden i Norge eller Spania.

– Norge har nå åpnet for innreise for besøk fra familiemedlemmer som er EU/EØS-borgere. Jeg hadde derfor forventet at Elena, i form av å være fastboende i et EU-land og i form av å være min kone, også hadde fått innreisetillatelse. Men nei, sukker han.

Hovedregelen er at en utenlandsk statsborger med norsk familie ikke får reise til Norge på nåværende tidspunkt. Med mindre man har barn under 18 år, selv er under 18 år, eller det er snakk om alvorlig sykdom, død eller fødsel.

Ville fått besøke hvis Halvorsen var svensk

Dette gjelder derimot ikke om familiemedlemmet man vil besøke i Norge, er borger fra et annet EU eller EØS-land. Det betyr at dersom Gunnar Halvorsen for eksempel hadde vært svensk og bosatt i Norge, kunne ektefellen fra Colombia kommet på besøk med en gang.

– Når jeg i tillegg ser av regelverket at en person fra et EU/EØS-land, som er fastboende i Norge, kan få besøk av sin ektefelle fra et land utenfor EU/EØS, så blir det hele absurd og meningsløst, fortsetter Halvorsen.

UDIs regler sier altså at en spanjol eller nederlender boende i Norge ville kunne få besøk av sin kone selv om hun kommer fra et land utenfor EU/EØS.

– Hadde ikke jeg vært norsk statsborger, men heller EØS-borger fra for eksempel Nederland eller Spania, da hadde min kone fra Colombia hatt rett på å få besøke meg, sukker han.

Han synes det virker som om byråkratene har gått seg vill i egen byråkrati-jungel.

– Jeg er oppgitt, selv om jeg har full forståelse for at vi har innreiserestriksjoner, og at innreisereglene må være strenge. Her tror jeg ikke de har greid å se konsekvensene av egne regler. Nå virker det som om norske myndigheter gir fordeler til utlendinger fra EU/EØS fremfor nordmenn med statsborgerskap her, sier han.

Halvorsen kontaktet både UDI og den norske ambassaden i Madrid for å høre om han kunne få besøk av kona, men svaret var nei. Reglene tillot ikke at hun kunne reise til Norge.

Fakta: Innreiseregler i Norge under koronaepidemien For å begrense smittespredningen, ble det i mars innført innreiserestriksjoner for utenlandske statsborgere til Norge. Reglene er formulert i Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen.

– Et politisk spørsmål

Camilla Torgersen, områdeleder for EØS og utvisningssaker i UDI, bekrefter i en e-post til Aftenposten at det er unntak fra innreiserestriksjonene for EØS-borgere og deres familiemedlemmer.

Dersom Giraldo hadde vært EØS-borger og ikke fra Colombia, kunne hun også fått komme på besøk.

– Familie som ikke er EØS-borgere kan ikke komme på besøk, de kan bare komme om de skal bo her. Nordmenn kan få besøk av alle familiemedlemmer som er EØS-borgere, her er det ikke begrenset til nær familie.

På spørsmålet om hvorfor det er slik, viser UDI til politisk ledelse.

Justisdepartementet: – Forstår at det føles urettferdig

Statssekretær Hilde Barstad (H) i Justis- og beredskapsdepartementet har heller ikke besvart spørsmålet om hvorfor, men skriver følgende i en e-post:

«Jeg forstår veldig godt at det føles urettferdig at unntaksbestemmelsene for innreise foreløpig holder noen grupper utenfor. Innreiserestriksjoner er inngripende for den enkeltes frihet og har store sosiale og økonomiske konsekvenser. Regjeringen har varslet at vi vil vurdere ytterligere unntak etter hvert som situasjonen bedrer seg i verden.»

Hun gir uttrykk for at det nå kan komme endringer.

«Vi vurderer flere oppmykinger i tiden fremover, blant annet når det gjelder familieinnvandring fra land utenfor EØS. Vi har nettopp hatt forskriftsreglene på høring, og vi vurderer nå en rekke innspill som blant annet gjelder familieinnvandring og familiebesøk. Covid-19 har lagt store begrensninger på livet vårt, men det skal bli bedre.»

Halvorsen håper myndighetene i fremtiden vil lage regler som de forstår virkningen av og bruke det han kaller sunn fornuft. Det mener han er fraværende i dagens regelverk.

– Hadde Elena kommet til Norge fra Spania nå, hadde hun uansett måttet tilbringe ti dager i karantene. Jeg opplever regelverket som urettferdig, sier Halvorsen, som håper han snart får se sin kone igjen.