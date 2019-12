Fikk luftet luftambulansefrustrasjoner med Støre og Høie

Mens nordlendinger uroer seg over at ambulansefly blir stående på bakken, har politikere fløyet og fartet landsdelen rundt de siste dagene. Etter først å ha besøkt Finnmark, landet helseminister Bent Høie (H) i Tromsø onsdag, for å møte sykehusansatte, lokalpolitikere, luftambulanseselskapet Babcock og AMK-sentralen.

Samtidig besøkte Ap-leder Jonas Gahr Støre Berlevåg for å høre hvordan beredskapskrisen oppleves på tuppen av Varangerhalvøya i Finnmark.

– Skal ta med tilbake til Oslo

Både Helse Nord og Luftambulansetjenseten har de siste dagene høynet beredskapen. Onsdag ettermiddag hadde også fylkesmannen i Finnmark satt krisestab.

Like etterpå ble julen sunget inn i en fullsatt Berlevåg kirke. Til stede var også Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Aftenposten møtte ham på rådhuset rett før konserten. På spørsmål om hvorfor han er i Berlevåg i forbindelse med luftambulansekrisen svarer Støre:

– Det er for å se og høre, og ta med dette tilbake til Oslo.

Støre har rukket å diskutere luftambulanseproblemene med kommunelegen, helseansatte og innbyggere.

Det startet ille og ble enda verre: Dette må du vite om ambulansekrisen

– Gjør inntrykk

Han var også på hjemmebesøk hos en familie som har vært berørt av lang responstid.

– Det gjør inntrykk på meg, sier Støre.

– Den opplevelsen av utrygghet som oppstår, er jeg redd for at kan føre til at folk mister tillit til fellesskapstjenester. Vi ser hvordan viktige funksjoner som berører flere sider av samfunnet splittes opp, som innen helse og jernbanen i sør. Denne privatiseringen tror jeg blir en viktig sak frem mot 2021.

Støre sier at dagens besøk hos en familie med en syk sønn gjorde sterkt inntrykk.

– Dette må Norge bare ordne. Når sikkerheten om at det kommer et fly blir satt i spill, føler folk på et sinne. Det har jeg stor forståelse for.

Mads Gilbert: – Den velfungerende norske luftambulansen er plukket fra hverandre

Olav Olsen

Talte i kirken og på folkemøte

Før gudstjenesten ble avsluttet reiste Støre seg og inviterte de fremmøtte på folkemøtet.

– Jeg er er for å snakke om et tema som opptar oss for tiden: luftambulansen, beredskap og samfunnssikkerhet.

Ap-lederen skal reise hjem sent torsdag kveld dersom værforholdene tillater det.

Han forteller at han også møtte en gravid kvinne i løpet av dagen. – Det gjør inntrykk å møte en gravid kvinne som med største selvfølgelighet sier at hun flytter til Kirkenes to uker før termin.

– Men om noe skulle inntreffe før det, skal hun kunne føle på tryggheten om at det kommer et fly dersom det er nødvendig.

Olav Olsen

– Vi skulle hatt Høie her

Grete Arntzen var til stede på folkemøtet tirsdag kveld.-

Jeg synes det har vært et bra møte, men jeg har ventet så lenge mange ganger at jeg begynner jo å tvile, sier den innfødte berlevågingen.

Arntzen har hjerteproblemer og har flere ganger opplevd lang ventetid når hun har måttet reise til sykehuset i Kirkenes eller Tromsø.

– Fikk du noe ut av møtet her i kveld? – Det er jo fint at han kommer (Støre journ.anm.), men vi skulle jo gjerne hatt Høie her. Det er jo han som er rett mann, sier Arntzen.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Høie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet

Helseministeren har også fått høre det de siste dagene. Etter å ha møtt folk i Troms og Finnmark som er rammet av luftambulansekrisen, beklager Høie både overfor befolkningen og ansatte.

– Befolkningen i nord er forbannet for at dette ikke er kommet i orden. De som jobber i tjenesten, gir uttrykk for at dette er veldig krevende og slitsomt, sier helseministeren til NTB på telefon fra Tromsø.

– Er det noe du kan beklage i denne saken?

– Jeg vil beklage hvordan dette har utviklet seg for dem som er pasienter og har bruk for tjenesten, og ikke minst de ansatte som har stått i dette så lenge, sier han.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Stressende

Fire av flyene til Babcock står på bakken som følge av en teknisk feil. Selskapet har leid inn en rekke nye fly for å øke beredskapen og opplyste onsdag kveld at de har ni fly tilgjengelig på samtlige syv ambulanseflybaser.

Regjeringen har satt inn flere tiltak for å bedre beredskapen, blant annet med et helikopter fra Forsvaret.

– Vi ser at tiltakene virker. Men for dem som jobber i tjenesten, blir det mer arbeidskrevende og stressende å jobbe med andre løsninger enn de er vant med. Spesielt hvis det foregår over lang tid. Jeg er veldig takknemlig for den jobben de ansatte gjør, sier Høie.