Henlegger hærverk og hatkrim mot lesbisk par

(Stavanger Aftenblad):– Saken er henlagt fordi vi ikke finner noe gjerningsperson, sier politiadvokat Camilla Levang ved Sør-Vest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

Politiet har brukt betydelig ressurser på å finne ut hvem som står bak skadeverket og tyveriene hjemme hos Wanya Valkyrie Drage og Gunhild Olaugsdatter Drage.

Da ekteparet kom hjem etter en luftetur en lørdag i slutten av mai, var boligen fullstendig ramponert. Bilder var revet i stykker, PC, mac og fjernsyn var knust, klær var tilgriset og på flere vegger var sprayet hatefulle ytringer. På den ene veggen sto det «Kåm dere til helvette vekk». En setesdalsbunad med sølv ble stjålet.

I tillegg til grovt skadeverk og grovt tyveri fra bolig, etterforsket politiet hatefulle ytringer (se faktaboks) fremsatt overfor det lesbiske paret.

Fakta: Hatefulle ytringer Straffeloven paragraf 185 Med bot eller fengsel inntil tre år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring. Som ytring regnes også bruk av symboler. Den som i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt fremsetter en slik ytring overfor en som rammes av denne, jf. annet ledd, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller livssyn, c) homofile orientering, d) nedsatte funksjonsevne.

Jarle Aasland

Politiet avhørt en rekke vitner, foretok rundspørringer i nabolaget, sjekket bompasseringer og videoovervåkingsbilder fra busser. Et brev med trusler har vært til analyse hos Kripos og spraymaling som ble brukt under skadeverket har vært nærmere undersøkt.

– Ingen personer har vært siktet i saken, opplyser politioverbetjent Elisabeth Vorland.

– Et nederlag

De fornærmede fikk melding om henleggelsen for noen dager siden.

– Jeg skulle selvsagt ønsket at saken ble oppklart. At saken blir henlagt opplever vi som et nederlag. Nå går gjerningspersonene fri og ingenting kan stoppe dem fra å gjøre dette igjen, sier Wanya Valkyrie Drage.

– Frykter dere at det skal skje igjen?

– Vi opplevde hærverket både som et angrep på oss spesielt og homofile og lesbiske som gruppe. Det de gjorde mot oss var svært alvorlig. For vår egen sikkerhet valgte vi å flytte til en annen bolig, sier Wanya Valkyrie Drage.

Hun ønsker ikke å kommentere om det er iverksatt noe beskyttelse mot familien. Heller ikke om det begrenser familiens bevegelsesfrihet.

Wanya Valkyrie Drage forstår at politiet velger å henlegge saken når de ikke finner gjerningsperson. Etterforskningen opplevde ekteparet var bred og grundig.

– Vi så at politiet jobbet kjempehardt for å finne gjerningspersonene og vi har ingenting å utsette på innsatsen, sier hun.