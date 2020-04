Få oversikt: Dette skjedde på regjeringens første korona-pressekonferanse etter påsken

Litt etter litt lettes noen av de strenge tiltakene mot spredning av koronaviruset opp.

Dette var noen av temaene på tirsdagens pressekonferanse om koronakrisen – den første etter påsken.

Det pågår fortsatt smitte i samfunnet, som Folkehelseinstituttet ikke klarer å detektere.

Justisministeren reagerer på at politiet har vært nødt til å rykke ut for å stanse fester.

Det er viktig at dugnaden fortsetter og at folk følger smittevernereglene, er budskapet.

Fra mandag 20. april åpnes barnehagene.

Fra 27. april kan elevene på de fire første trinnene i barneskolen gå på skolen igjen.

Politiet vil neste uke også åpne noen av sine publikumstjenester, slik som anmeldelse av alvorlig kriminalitet og utstedelse av pass.

Yrkesgrupper som frisører og fysioterapeuter kan etter hvert begynne å ta imot pasienter og kunder.

– Det betyr mer frihet, men også større ansvar. Da er det viktig at enkeltpersoner har den riktige adferden og bidrar til å begrense smitte, sa justisminister Mæland.

Justisministeren var ikke imponert over at politiet flere steder i landet gjennom påsken har vært nødt til å stanse støyende fester.

– Vi vet at det har vært en del tilfeller hvor politiet har måttet å rykke ut og stanse fester. Jeg forstår veldig godt at mange nå er utålmodige og har lyst til å være sosiale, men da må vi være veldig tydelige. Det er veldig viktig og helt nødvendig at folk fortsetter å ta del i dugnaden og følger smittevernreglene.

Mæland håper at flere tiltak kan løses opp gradvis hvis tallene fremover viser at smittespredningen er liten. Men både hun og helse- og omsorgsminister Bent Høie sto klar med en verbal pekefinger.

– Oppslutning om smittevernråd vil gjøre det lettere å løse opp flere tiltak raskere. Men følger man ikke smittevernrådene, øker risikoen for å måtte stramme inn igjen, slo Mæland fast.

– Må gjøre det vi vet virker

– For at barnehagene, skolene, frisørene og fysioterapeutene skal kunne holde dørene åpne må vi sammen fortsette å gjøre det vi vet virker, sa Høie, som understreket at «det er lenge til alt blir som før».

Han gjentok det samme som han har sagt så mange ganger:

– Vi må fortsatt holde avstand til hverandre, være hjemme når vi er syke, holde på regler om karantene/isolasjon, vaske hender, hoste i albuen, ha hjemmekontor hvis mulig og holde oss unna kollektivtransport hvis mulig.

De siste tallene norske helsemyndigheter sitter med, viser at en person med koronasmitte i snitt smitter mindre enn én person. Det betyr at tiltakene virker.

Signe Dons

– Det vi gjør nå, avgjør hva vi kan gjøre om noen uker, sier Høie.

Helseministeren setter klare grenser for optimismen.

– Snart kommer frisørene til å åpne dørene, og fysioterapeutene til å møte pasientene ansikt til ansikt. Og da er det veldig lett å tenke at alt blir som før, men jeg må da understreke at det er lenge til alt blir som før, sier Høie.

127 dødsfall

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet sier at påskedagene har vært ganske rolige.

– Det er meldt om 78 nye tilfeller det siste døgnet, det kan henge sammen med at det har vært rolig i påsken og heng i innrapporteringen til oss. Det vil nok komme en justering på de tallene, sier hun.

FHI har til nå blitt varslet om 127 dødsfall. Gjennomsnittsalderen på de døde er og snittalderen på de døde er 84 år.

183 personer har vært eller er innlagt på intensivavdeling. Gjennomsnittsalderen på disse pasientene er 62 år og 76 prosent av dem er menn.

Per tirsdag ettermiddag er 73 pasienter under intensivbehandling. 53 av disse er tilkoblet respirator.

– Alt i alt ser vi at sykehusinnleggelsene er nedadgående, og dette er positivt, sier Vold.

Smittetallet er fortsatt lavt ifølge Vold.

– Vi vet at selv om vi nå er i en gunstig situasjon med færre meldte enn det var for en stund siden, så er det smitte pågående i samfunnet vårt som vi ikke detekterer.

Signe Dons

Rettleder for barnehageåpning

Rettlederen for hvordan barnehagene og skolene skal gjennomføre smittevernet kommer denne uken, opplyste Vold.

Folkehelseinstituttet har en ekspertgruppe som blant annet skal vurdere hvor mange barn som kan være sammen i grupper.