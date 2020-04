Kommuner får beskjed om holde helsetjenester til barn og ungdom åpne

Ifølge lederen for Landsgruppen for helsesykepleiere Ann Karin Swang er svært mange av hennes kolleger gitt andre oppgaver av kommunene enn å hjelpe barn og unge på helsestasjoner og i skolehelsetjenesten. Det er blant annet satt til å ta vakter på sykehjemmene, på legevakt eller bemanne feberpoliklinikker, fortalte Swang til VG.

Helsedirektør Bjørn Guldvog understreker at skolehelsetjenesten og helsestasjonene skal være i drift og avviser at de har sendt noen beskjed til kommunene om at man kan bruke ressurser derfra til å håndtere epidemien.

– Vi er opptatt av at barn får de tilbudene som de har behov for og har en lovhjemlet rett til, sier han til NTB.

– Ikke riktig

Han sier han har forståelse for at kommuner gjorde endringer da situasjonen var veldig uoversiktlig for noen uker siden, og sier den situasjonen kan oppstå igjen. Men å bruke helsepersonell som skal hjelpe barn og unge til å håndtere epidemien i stedet, det vil han ikke råde kommunene til nå:

– Nei, med de smittetallene vi har nå, mener jeg det ikke vil være riktig, sier han.

– Når situasjonen nå blir bedre og mer oversiktlig, så mener jeg det er viktig at tjenestene til barn og unge blir godt ivaretatt.

– Helsestasjonene lagt ned

Landsgruppen av helsesykepleiere, som er en faggruppe i Norsk Sykepleierforbund, har de siste to ukene gjort en kartlegging blant medlemmene som viser at 80 prosent av disse var satt til å gjøre andre ting i kommunen.

– Kommunene har i stor grad lagt ned helsestasjonene for ungdom og skolehelsetjenestene. Jeg blir så provosert, sier Ann Karin Swang, leder for landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund til VG.