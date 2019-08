Ifølge Litteraturhuset bestilte Selvstendighetspartiet salen Kverneland, som tar 40 personer, til fredag 16. august, og oppga at det dreide seg om en pressekonferanse.

– Da vi booket lokalet var det ikke avklart at Rasmus Paludan skulle delta, og vi informerte Litteraturhuset da hans deltagelse var bekreftet, skriver Selvstendighetspartiet i en melding til NTB.

Mandag mottok Litteraturhuset informasjonen om at arrangementet skulle være et møte med danske Paludan, leder for det islam- og innvandringsfiendtlige partiet Stram Kurs, som denne våren har hatt flere demonstrasjoner.

Paludan er dømt til betinget fengsel for overtredelse av paragraf 266 b i den danske straffeloven, kjent som rasismeparagrafen. Litteraturhuset har nå valgt å avlyse bestillingen av lokalene i Oslo.

Vil ikke bidra

Litteraturhuset kommer med en rekke eksempler på Paludans formuleringer, som «fienden er muslimer […] Det beste vil selvfølgelig være om det ikke er en muslim igjen på jorden – jeg håper det vil skje en dag, da vil vi ha nådd vårt endelige mål».

– For å være helt tydelig: Paludan er ikke velkommen til å snakke på Litteraturhuset, og vi tillater ikke leie hos oss til gjennomføring av et slikt arrangement, avslutter redegjørelsen fra stiftelsen.

I tillegg til å komme med en rekke hatefulle ytringer i taler, intervjuer og tekster, har Paludan blant annet publisert videoer av at han brenner Koranen, iblant surret inn i bacon, og han mener at stort sett alle som ikke er etnisk danske, skal utvises fra Danmark.

I en melding på sin nettside mandag forklares det at selv om ytringsfriheten er ett av Litteraturhusets aller viktigste formål, er ytringer som truer eller sjikanerer enkeltmennesker, forbudt etter norsk lov og kan straffes.

– Vi forbeholder oss derfor retten til å avvise leieforhold med organisasjoner eller enkeltpersoner som ikke respekterer dette, heter det i meldingen, som deretter siterer Straffelovens paragraf 185 om dette.

Dansk politi: Har brukt 50 millioner på å beskytte høyrenasjonalist

– Vil føye seg

Selvstendighetspartiet skriver i sin melding at det håper Litteraturhuset vil omgjøre sin avgjørelse.

– Vi forventer at Litteraturhuset fortsatt tillater oss å leie lokalet, og vi vil respektere deres avgjørelse om å ikke inkludere Paludan, men heller gjennomføre et ekstra møte med pressen sammen med Paludan på vår stand på Karl Johans gate fredag, skriver partiet.

Selvstendighetspartiet skriver at kampen mot «Den store befolkningsutskiftingen» er deres viktigste sak og at det med glede inviterte Paludan, som partiet ser på som en viktig stemme i den offentlig debatten i Danmark.

– Selvstendighetspartiet ville også gi Paludan mulighet til å møte de norske mediehusene som tidligere har omtalt han, men ikke gitt ham mulighet til å forsvare seg. Vi beklager derfor at Litteraturhuset i dag har latt seg presse, skriver partiet, som mener norske medier har bidratt til presset.

Selvstendighetspartiet frykter avgjørelsen kan sette «en uheldig presedens» for forhåndssensur og redusert