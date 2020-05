Mattilsynet: Hunden må ha god plass til å bevege seg når den er alene hjemme

Når dvergpincheren Idunn er alene hjemme, baser hun i doen til familiens katt.

– De andre hundene mine får ikke slike ideer. Men når man får en hund i huset, skal man ikke sammenligne den med andre. Noen sover mye når eier er på jobb. Andre må hundesikre boligen. Det er en del av det å ha hund, sier hundeeier og dyrepleier Greta Hegerland Oldfield.

Fakta: Nye forskrifter i Sverige I Sverige kommer de nye Statens jordbruksverks föreskrifter och -allmänna råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar och katter om kort tid. I forskriftene fremgår tydelig hvordan hunde-og kattehold skal være.

I Sverige er det ikke lov å ha hunden jevnlig i bur når man er på jobb. Det er bare lov å ha hunden i bur i korte perioder med en god grunn, om man for eksempel skal raskt i butikken for å handle.

I Norge er ikke ordlyden i dyrevelferdsloven så detaljert. Mattilsynet tolker og veileder i hvordan generelle bestemmelser gjelder for hundehold, basert på oppdatert faglig kunnskap. Kilder: Alexandre Barchiesi i Djurvälfärdsenheten i Jordbruksverket i Sverige, Mattilsynet i Norge.

Mange har fått seg hund, og mange står på liste for valp nå, forteller oppdrettere til Aftenposten. Når vi er mye hjemme, er det lettere å ha hund. Når man skal på jobben, dukker spørsmålet opp om hvor hunden skal være. Mattilsynet anbefaler hundeeiere å lese Mattilsynets råd.

Hunden skal ha god plass til naturlig bevegelse

Mattilsynet aksepterer ikke å lukke inn hunden i et lite, trangt bur og la den være der en hel arbeidsdag.

– Voksne hunder som er vant til å være alene hjemme, bør få gå fritt rundt, når eier er borte. Noen ganger, for eksempel i valpeperioden, kan det være behov for et avgrenset sted, sier rådgiver Maria Været Veggeland, seksjon dyrevelferd i Mattilsynet. De sier videre:

For å få nok plass til naturlig bevegelse og adferd, slik loven krever, trenger en liten hund minst 2 m² og en stor hund minst 5 m². Det beste for hunden er vanligvis å gå fritt rundt i hele eller deler av boligen.

Er det nødvendig å begrense området hunden kan oppholde seg på, må den likevel ha nok plass til naturlig bevegelse. I praksis betyr det at hunden må kunne stå oppreist, snu seg rundt, ligge i naturlig stilling, strekke seg, endre liggestilling og regulere temperaturen ved å velge mellom ulike underlag å ligge på, for eksempel mellom madrass og gulv.

– Hvorfor er ikke dette gjort mer kjent?

– Vi er tydelig i vår informasjon direkte til hundeeiere. Vi oppfordrer hundeeiere til å holde hund i et levemiljø som oppfyller basale behov, som mulighet til å bevege seg naturlig. Det kan de ikke i små bur, sier Veggeland.

Når Mattilsynet oppdager hundehold der hunder daglig stenges i bur en hel arbeidsdag, gir de først veiledning. Ved behov pålegger de hundeeieren å tilby hunden større plass.

Slik hundesikrer du boligen

Når Oldfield skal på jobb, snur hun kattedoen inn mot veggen. Når hun er hjemme, får dvergpinscheren Idunn hvile litt i buret. Mange eiere bruker buret som hundens faste plass hjemme og lar hunden gå ut og inn i buret som den vil.

– Idunn liker å være der i fred for de andre. Men hvis jeg prøver å sette Bianca eller Mimmi inn i buret, får de panikk. Hunder er forskjellige. Man må finne ut om hunden tåler å være i bur i det hele tatt, sier dyrepleieren.

I jobben har hun sett at hunder blir stive i muskler og ledd av å ligge for mye i bur med lite mulighet for bevegelse.

– Du kan hundesikre boligen din. Da får hunden få beveget seg, mens du er på jobben, sier dyrepleieren.

Fakta: Slik hundesikrer du boligen din Tenk rom for rom: Hvor pleier hunden å bevege seg? Hvor liker den å hvile? Skal den ikke opp til annenetasje, bruk barnegrind.

Plasser søppelbøtten på et lukket sted. Rydd bort matrester, bestikk og aluminiumsfolie fra kjøkkenbenken.

Varme dager: Sørg for at hunden hele tiden har tilgang til en kjølig og luftig plass.

Noen hunderaser bjeffer mer enn andre. Det kan hjelpe å ha radio lavt på, når du er borte.

Fjern tyggebein og leker den ikke bør holde på med alene. Hundefarlig mat som kyllingrester, sjokolade, avokado, druer må ut av rekkevidde. Noen hunder spiser sokker og underbukser. Valper kan finne på å spise alt.

Soveplassen skal stå i normal romtemperatur, ikke varmes av sollyset i løpet av dagen, ikke stå på gulv med varmekabler.

Store hunder med mye pels trenger en sval plass med godt liggeunderlag som tar vare på ledd og kropp.

Må hunden i bur en periode etter operasjon eller skade, må den kunne stå oppreist, snu seg rundt, ligge i naturlig stilling, strekke seg, endre liggestilling og regulere temperaturen ved å velge mellom ulike underlag å ligge på, som madrass og burgulv.

Det skal alltid være plass til vannskål med nok vann. Kilder: Greta Hegerland Oldfield, Anicura rehabilitering, Sandvika, Maria Været Veggeland, seniorrådgiver, seksjon dyrevelferd, Mattilsynet.

Naturlig for hunder å være redde for å være alene

Monica Heggelund, fagansvarlig i Evidensia i Norge, synes hund og bur er et omfattende tema:

– Generelt har debatten to scenarioer: Den ene er om hunden skal være i bur mens den er alene hjemme, dvs. minst åtte timer i løpet av en dag. Den andre er om hunden skal være i bur om natten.

– Hva er dine svar?

– Når vi skaffer oss et dyr, må vi være villige til at det også har konsekvenser som ikke er positive. Hunder har væremåter som er naturlig for dem. Det er hundens totale livssituasjon gjennom uken som må vurderes. Det vesentlige er at hunden får dekket sine mentale og fysiske behov. Da er bur i enkelte perioder ikke et problem, hvis buret er stort nok. Samtidig er det ingen tvil om at vi veterinærer ser skader på klør og tenner hos hunder som åpenbart ikke har det bra i bur, sier hun.

Noen hunder prøver å bryte seg ut. Andre er redde for å være alene. Da hjelper det ikke om de har gått lang tur før de settes i bur.

– Slik separasjonsangst er en vanlig grunn til at hunder ødelegger ting, når de er alene. Da må man se denne underliggende årsaken og gjøre det mulig at hunden går løs hjemme, sier Monica Heggelund.