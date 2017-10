Fjerner statlig støtte til Islamsk Råd Norge

Saken oppdateres.

– Tilliten til Islamsk Råd Norge (IRN) er ikke lenger til stede, uttaler kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), i en pressemelding.

– Religionsdialog er et avgjørende bidrag til integrering. Derfor har regjeringen økt midlene til dette formålet. Det er nå vesentlig tvil om hvorvidt IRN bidrar til å oppfylle formålet, og derfor velger regjeringen å stoppe driftsstøtten til IRN, sier Hofstad Helleland.

Kulturdepartementet har holdt tilbake støtte til Islamsk Råd Norge etter flere omstridte saker.

Styrebråk og nikab-ansettelse

Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året.

Bråket i den islamske paraplyorganisasjonen, som ifølge egne opplysninger representerer ca. 80.000 medlemmer, fikk mye oppmerksomhet da det forrige styret trakk seg i protest mot at rådet ikke ville si opp generalsekretær Mehtab Afsar.

Det ble ikke mindre oppstyr da Klassekampen brakte nyheten om at IRN hadde valgt å ansette en kvinne som bruker det ansiktsdekkende plagget nikab. Leyla Hasic ble ansatt i en stilling som blant annet innebærer kommunikasjonsarbeid.

– Står i veien for dialog

– Konfliktene i og rundt IRN får tydelige konsekvenser for organisasjonens evne til å gjøre det de får penger for å gjøre. Trosdialogen er for viktig til at IRN skal få stå i veien, sier kulturministeren i pressemeldingen mandag.

Pengene vil med Stortingets tilslutning bli lyst ut til andre dialogformål, melder Kulturdepartementet.