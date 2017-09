RenoNorden-sjefen: Kontraktstilbud 90 prosent lavere enn konkurrentene

– Vi så i fjor vår, da vi ble klar over dette, at den tidligere ledelsen hadde inngått kontrakter på et sted mellom 25 og opp på det verste 90 prosents prisdifferanse til nummer to og tre, sier konsernsjef Harald Rafdal til NRK.

Den tidligere sjefen i Mesta har også hatt lederjobber i Kværner og Aker. Han kom til RenoNorden i fjor vår. Han skjønte at noe var alvorlig galt allerede etter et par uker i jobben. Han er krystallklar på at han mener den massive feilprisingen burde vært oppdaget for lenge siden.

– Det burde vært oppdaget av mange parter som har vært involvert. Jeg synes det er svært leit at det ikke ble stoppet tidligere, sier han og mener det burde ringt noen bjeller også i kommunene.

– Ja, jeg vil si at når det er så store prisdifferanser, så påhviler det også kjøper å kanskje gjøre noen ekstra undersøkelser, sier han.

Pengene har rent ut av selskapet, og så sent som i julen i fjor måtte eierne bidra. En av dem var Rafdal som selv spyttet inn 1 million kroner – penger han konstaterer er tapt i dag. Rafdal mener eierne ikke føler seg lurt, men sier de er skuffet, på lik linje med ledelsen.

Flere av de ansatte i det konkursrammede selskapet fikk ikke utbetalt lønn på lønningsdagen onsdag, to dager etter at det ble slått konkurs. Bostyreren sier de håper at de klarer å betale lønn til alle etter hvert.