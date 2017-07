Flere Widerøe-kanselleringer over hele landet

Bakgrunnen for kanselleringene er bemanningsmangel, ifølge selskapet. Informasjonssjef Catharina Solli sier at rutenettet over hele landet rammes.

– Noen av kanselleringene er varslet på forhånd. Men vi er blitt nødt til å kansellere noe i tillegg de to siste dagene og i dag, sier Solli til NTB fredag.

Hun vil ikke ut med antall avganger og passasjerer som er rammet. Ifølge Avinors oversikt er avganger Kristiansand-Bergen, Oslo–Førde, Bergen–Aberdeen, og rutene Tromsø–Kirkenes, Tromsø–Hammerfest–Honningsvåg kansellert fredag.

Ruten mellom Tromsø og Lakselv er innstilt fredag kveld, noe som også fører til at turen tilbake lørdag morgen utgår. Solli understreker at denne kanselleringen var varslet på forhånd.

Tilbyr full refusjon

Hun beklager problemene og sier at flyselskapet jobber dag og natt for å få passasjerene frem.

– Alle som er rammet, blir kontaktet på sms, etterfulgt av e-post med alternativt ruteforslag. Hvis det går greit, så gjør man ikke mer og møter opp til ny rutetid. Hvis ikke dette passer, finner vi en løsning sammen med kunden, og tilbyr også full refusjon dersom man ikke finner noen løsning, sier informasjonssjefen.

Solli forklarer at årsaken til kanselleringene fredag i tillegg til mangel på mannskap også skyldes lavt skydekke i Nord-Norge.

– Vi har flere ansatte som har gått av med tidligpensjon eller som har gått ned i stillingsbrøk. Dermed sitter vi igjen med færre tilgjengelige timer blant våre ansette. Det er sterkt beklagelig at vi ikke kunne forutse dette, sier hun.

Kansellerte avganger i hele juli

Widerøe varslet tidligere i sommer at de så seg nødt til å kansellere flere avganger gjennom hele juli. De ekstra kanselleringene som har oppstått gjelder foreløpig torsdag og fredag.

– Vi har kansellert en del allerede, men ting kan oppstå. Jeg kan ikke gi løfte om at det ikke blir flere kanselleringer, men vi har ikke planlagt flere, sier Solli.

På Widerøes nettsider finnes en oversikt over hvilke fly som er i rute.