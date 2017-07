Søren Pind, som representerer det liberale partiet Venstre, mener våre forventninger til hverandres konstante tilgjengelighet har løpt løpsk. Arbeid og fritid går over i hverandre, og det skaper et usunt stress, hevder han.

«Det er ingen respekt for at medarbeiderne har fri, man bare pøser på», sa han til den danske avisen Berlingske tidligere i sommer.

I samme avis hadde han nylig et innlegg der han fortalte at han hadde sendt ut en instruks til medarbeiderne sine: Fra nå av er det forbudt å sende ham eller hverandre jobbmail på søndager. Han oppfordrer isteden til å bruke den syvende dagen i uken til å restituere seg.

Morten Uglum

Våkner for å sjekke mobilen

Det har ikke gått upåaktet hen. Mange støtter hans initiativ, og selv om de ikke direkte vil kopiere det, så er det stor enighet om at han har et poeng når han vil ha regler som setter større skille mellom jobb og fritid.

Pind nevner en dansk toppolitiker som har betrodd ham at hun våkner tre ganger hver natt for å kikke på mobilen.

LOGGE AV? I disse situasjonene bør du legge bort mobilen. Les hvorfor det er usunt å være pålogget hele tiden.

Som han påpeker er det et eksempel på en ond sirkel mange av oss er kommet inn i. Man stiller ikke bare noen helt urealistiske forventninger om respons til dem man skriver til, men også til de menneskene som skriver til en selv.

I Frankrike har de tatt det ett skritt lenger enn Pind. Ved nyttår trådte en ny lov i kraft, som slår fast at ansatte har rett til å være avkoblet utenfor kontortiden. For virksomheter med over 50 ansatte er det nå obligatorisk å forhandle med de ansatte om hvilke kjøreregler som skal gjelde.

Morten Uglum

Savner å se ut av vinduet

Her hjemme opplyser Kunnskapsdepartementet at de ikke har tilsvarende planer som Søren Pind om å forby e-poster på søndager.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil heller ikke kommentere hva han mener om initiativet til sin danske kollega. Men i sin faste spalte i Morgenbladet ga han i september i fjor en god pekepinn på hvilke følger det har fått for hans eget liv å være uavbrutt pålogget. Han skriver blant annet:

«Før pleide jeg å se ut av vinduet ofte…., tenkte gjennom livet, forholdene mine, verden der ute, tingenes forgjengelighet …. Det gjør jeg ikke lenger. Hvis jeg har et ledig minutt stikker jeg nesen nedi mobiltelefonen. Jeg sjekker avisene for å se om noe har endret seg den siste halvtimen, legger ut en tweet …. Jeg sjekker jobb-e-posten, Gmail, Politico …..»

«Jeg slåss daglig for å holde avstand mellom skjermen og meg selv når jeg er hjemme og burde – aller helst vil – se på datteren min.»

Det kunnskapsministeren savner aller mest før verden var samlet i en liten mobil og denne avhengigheten oppsto, er å se ut av vinduet. Til slutt reflekterer han over om vi burde starte en folkebevegelse under hashtagen #tidtilåtenke .

En god begynnelse

Professor Lars Qvortrup ved Universitetet i Århus synes ikke det er noen dårlig idé. Han mener tvert imot at det å være i stand til å glo ut gjennom vinduet er noe man skal sette stor pris på.

– Det fordrer kreativitet og ideer, sier han til Aftenposten.

Qvortrup liker også Søren Pinds initiativ. Selv om han mener det ikke løser noen problemer i seg selv, så er det en begynnelse at han så aktivt tar fatt i et problem, mener professoren.

Og problemet er etter professorens mening det at kjedsomhet er blitt en knapp ressurs i dagens rastløse og travle samfunn.

Morten Uglum

Ingen tid til å kjede seg

– Det Søren Pind har gjort, er å gi medarbeiderne sine muligheten til å kjede seg på søndager fordi de ikke lenger skal være tilgjengelige for sjefen eller jobben generelt, sier Qvortrup.

Han leder til daglig Nationalt Center for Skoleforskning ved Universitetet i Århus og har spesielt forsket på nettopp kjedsomhet, dannelse og kompleksitet.

DROPPER TRENINGEN: Ektemannen mangler viljestyrke. Kan han ikke bare ta seg sammen? Les samlivsekspert Frode Thuens svar.

Han mener det er fare på ferde når vi ikke lenger har tid til å kjede oss. Travelhet er riktignok ikke noe nytt, påpeker han.

– Allerede Søren Kierkegaard skrev om det for over 100 år siden i boken Enten – Eller, der han har et bilde av den dumme forretningsmannen som hele tiden har det så travelt at han ikke har tid til å tenke.

Kollektiv rastløshet

Det som er nytt er at vi har større mulighet for å ha det travelt enn vi noensinne har hatt. Vi er travle på jobb, hjemme og også når vi sover. Det har oppstått en kollektiv rastløshet som er farlig, fordi den rastløse ikke får tenkt seg om. Man er alltid på vei til neste punkt. Vi mister evnen til fordypelse, sier Qvortrup.

Dersom arbeidslivet påskjønner en kultur hvor man skal være på hele tiden, resulterer det i et utålmodig folk og det er absolutt ikke bra, mener professoren. Han slår et slag for det å kjede seg for dersom vi mister evnen, eller ikke tar oss tid til det, slutter tankene å myldre.

– Å bare sitte og kjede seg og glo ut på verden kaller vi den dumme kjedsomhet, men den er viktig fordi den glir over i den kreative kjedsomhet. Når vi har glodd lenge nok begynner nemlig tankene å myldre og ideene å komme. Ønsker man å fremme kreativitet og oppfinnsomhet, må man gi tid til å kjede seg, sier professoren.

Morten Uglum

Det er som dop

Vi er blitt så avhengige av mobilen at det kan sammenlignes med dop, mener psykolog John Petter Fagerhaug.

– Jeg kaller det for skjermdop. Og som ved annen dopbruk gir det negative konsekvenser, sier han.

Det skaper avhengighet, påpeker psykologen. En avhengighet som kjennetegnes av at vi bare MÅ ha det. All dopbruk gir kortvarig effekt, og derfor må vi gjøre det igjen og igjen og gjerne mer og mer. Vi klarer oss ikke lenge uten å være pålogget for hele tiden å kunne følge med.

SHORTS PÅ JOBB: Er det egentlig greit at menn viser bare legger om sommeren? Vi undersøkte.

Det at vi uavbrutt bombarderes av inntrykk og jobbmail som vi skal ta stilling til kan sammenlignes med å være i krig hele tiden, mener psykologen. Vi klarer ikke forsvare oss, men er i beredskap hele tiden. Når vi aldri får slappet av, tappes vi for energi og det går også ut over søvnen.

Må skape en ny bedriftskultur

Kontinuerlig pålogging er for slitsomt og koster mer enn det smaker, konkluderer han. Fagerhaug mener den danske justisministeren er på rett vei når han forbyr å sende e-post på søndager.

– Men jeg synes han – og alle andre ledere, med fordel kunne gå enda lenger. Alle ledere burde skape en bedriftskultur der det var klare regler for når det er lov og når det ikke er lov å avbryte folk og forstyrre dem ved å sende dem mail. Folk føler de blir overkjørt. De er slitne. Dette er et gjentagende tema i terapien i dag, sier John Petter Fagerhaug.

Det at vi uavbrutt bombarderes av inntrykk og jobbmail som vi skal ta stilling til kan sammenlignes med å være i krig hele tiden, mener psykologen. Vi klarer ikke forsvare oss, men er i beredskap hele tiden. Når vi aldri får slappet av, tappes vi for energi og det går også ut over søvnen.