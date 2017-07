«Gutten med matboksen» er sett av 250 millioner

Hun er direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Nå er filmen sett av over 250 millioner verden over, både gjennom Youtube og flere nettsteder og mediehus som har publisert den, skriver Aftenbladet.

Ingen hadde ventet at filmen ville få så stor spredning.

Filmen er laget for å inspirere flere til å vurdere om de vil bli forsterhjem for noen som trenger det der de bor.

300 venter på et fosterhjem

– Hvert år trenger vi 1000 nye forsterhjem, sier Trommald.

– I dag er det 300 barn som venter på et nytt sted å bo fordi de ikke kan bo hjemme lenger.

Akkurat nå bor det 11.513 barn og unge i fosterhjem.

Hver fjerde forsterhjem fra slekt

Omtrent en fjerdedel av dem har fosterforeldre fra slekt og nettverk. Dette tallet har nesten doblet seg de siste årene, fra 1408 i 2003 til 2757 i 2015, går det frem av tall fra Bufdir.

En ny undersøkelse Opinion har laget for Bufdir viser at seks av ti ville vurdert å melde seg som fosterhjem hvis et barn i familien hadde hatt behov for det. I undersøkelsen sier også nesten tre av ti at de ville være fosterhjem for et barn i nettverket eller nærmiljøet.