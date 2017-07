Støre på Utøya: – Må bekjempe ekstremisme med bred front

Fra talerstolen under minnemarkeringen på Utøya, poengterte Støre at ekstreme holdninger ofte begynner i det små.

– Holdninger som motiverer slike handlinger oppstår ikke i vakuum. Fryktelige handlinger begynner med ikke så fryktelige holdninger, og så vokser de, sa Ap-lederen.

Han ga et ansikt til Utøya-overleverne som ikke taklet livet etterpå. Nå lurer Adrian Pracon på hva åpenheten har kostet ham: – Jeg vil ikke miste mer av livet mitt

Terroren har allerede rammet Norge

Til sammen 77 personer ble drept av høyreekstremisten Anders Behring Breivik under terrorangrepet 22. juli 2011. 69 personer ble drept på Utøya under AUFs sommerleir i 2011 og åtte personer ble drept av en bombe i regjeringskvartalet.

Støre dro paralleller til andre terrorangrep i Europa, og understrekte at terroren allerede har rammet Norge selv om det ikke var islamistisk terror.

– Vi vet at sannheten er at det har skjedd hos oss. Gjerningsmannen må ikke være muslim for at det skal være terror, sa Støre.

Også AUF-leder Mani Hussaini poengterte at det er viktig å huske at angrepet 22. juli var terror.

– 22. juli var høyreekstrem terror og politisk drap. Vi må hegne om den ærlige historien om hva som skjedde 22. juli. Hvis vi ikke lærer av hva som skjedde for seks år siden vil, historien gjenta seg. Det kan vi aldri tillate, sa Hussaini.

En ny arbeidsdag på Utøya

Om noen uker er det duket for en ny sommerleir på Utøya, noe Støre mener er viktig. Fra talerstolen sa han at det nå er klart for en ny arbeidsdag på Utøya.

Jon Olav Nesvold / NTB Scanpix

– På sommerleiren i fjor var det latter, sang og harde taklinger på fotballtreningen. Når ungdommen samles her viser vi at det er krefter som er så mye sterkere enn hatet. Nestekjærlighet og solidaritet gir håp på en dag som alltid vil handle om sorg, sa Støre.

Ap-lederen sa han hadde forståelse for dem som ønsket å verne Utøya etter angrepene, men at fortiden ikke skal gjemmes bort, men vises med respekt.

Et minutts stillhet

Minnemarkeringen ble innledet med ett minutts stillhet, og deretter ble det holdt taler av AUF-leder Mani Hussaini, leder for støttegruppa, Lisbeth Røyneland, samt Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Lars Bremnes fremførte tre musikalske innslag. Etter talene var det kransenedleggelse og sangen «Til ungdommen» ble fremført som trompetsolo.