– Syv av ti legebesøk kan gjøres digitalt

De to siste årene har det poppet opp digitale legetjenester, som betjener pasientene via mobilapper, nett og telefon. Nykommerne reklamerer med at de sparer pasientene for tid og penger.

– I fremtiden vil det bli flere som trenger helsehjelp. Vi ser allerede kapasitetsutfordringer i helsetjenesten, blant annet for fastlegeordningen. Da er det interessant å utvikle nye verktøy for å ta unna mindre alvorlige problemstillinger mer effektivt, sier Thorleif Jansen, medisinsk ansvarlig i nettlegetjenesten Kry.

Digitaldoktorene lover time på dagen. De skriver ut resepter og kan henvise videre til spesialister, om nødvendig. Men nettlegene avviser lidelser som krever fysisk undersøkelse og skriver ikke ut vanedannende medisiner.

Tjenestene er helprivate, men prisene er lavere enn på private legesentre. De er på linje med egenandelen hos offentlige fastleger.

Fakta: Dette er mobillegene Her er et utvalg av nye nett- og mobilleger:

Eyr Online Doktor ble startet i Oslo i 2015 av Karl Martin Lind (37) og Vegard Krogh-Reinsnes (29), og er oppkalt etter Eir – den Norrøne gudinnen for legekunst. 350 kroner pr. konsultasjon. Opererer via en app, der pasienten kan sette seg opp på ønsket time og bli oppringt for en videosamtale med legen. Eyr Online Doktor tilbyr gratis konsultasjoner via Storebrand Helseforsikring og vil snart tilby tjenesten til Gjensidiges kunder med behandlingsforsikring.

Nettlegevakt drives fra Arendal og ble etablert for to år siden av fastlegene Thomas Bergqvist (35) og Magnus Andersen (31). Behandler urinveisinfeksjon, allergi, røykestopp og ryggsmerter. Prisen er 229 kroner.

Kry ble startet i Sverige i 2015 og oppgir å ha mer enn 100.000 brukere i Sverige, Spania og Norge. I Norge ble Kry lansert i februar. Legekonsultasjon via app og video koster 350 kroner, men er gratis for kunder med helseforsikring hos If.

Digilege tilbyr timer som videosamtale med legen. Tjenesten ble startet høsten 2016 av en gruppe leger, som betjener digilege ved siden av andre legejobber. Største eier er Christopher K. Smith (32). Prisen er 350 kroner for 15 minutters konsultasjon. Digilege har også lignende tjeneste i www.skolesyk.no.

Helsetelefonen var først og er størst. Etablert av Jan Einar Vaage (65) for ti år siden og oppgir å ha 500.000 brukere som får legetime over telefon og eventuell video. Prisen er satt til 29 kroner pr. minutt, noe som tilsvarer 350 kroner for 15 minutter. Samarbeider med If, Tryg, Europeiske Reiseforsikring, Volvat og Utenriksdepartementet, samt flere pasientorganisasjoner.

E-konsultasjon hos vanlige fastleger. Via nett kan pasientene få kontakt med legekontoret, bestille time, ha e-konsultasjon og fornye resepter. Her kan du sjekke om din fastlege er tilknyttet nyordningen, som utvikles av Helsenorge.no.

Nykommerne har foreløpig beskjedent med pasienter, men antallet øker.

– Vi har mer enn 100.000 brukere totalt i Sverige, Norge og Spania, opplyser Jansen i Kry.

– Vi opplever en månedlig vekst på 30 prosent, sier Vegard Krogh-Reinsnes i Eyr Online Doktor.

– Vi har 20–30 konsultasjoner daglig, sier Thomas Bergqvist i Nettlegevakt.

– Bruken har vært stigende, og i løpet av det siste året har vi hatt en dobling av trafikk ettersom flere diagnoser har kommet til. Vi ser for oss å utvide med enda flere diagnoser i tiden fremover, legger Bergqvist til.

Lønnsom helsetelefon

Ingen av nykommerne kan foreløpig måle seg med Helsetelefonen, som oslobosatte bergenser og helsegründer Jan Einar Vaage etablerte for ti år siden.

Helsetelefonen oppgir å ha 500.000 kunder og driver døgnkontinuerlig legevakt pr. telefon og video. I fjor hadde Vaages digitale legekontor 17,2 millioner kroner i inntekt og et overskudd på 6,3 millioner.

Vaage har både If og Tryg på kundelisten. Forsikringskunder med helse- eller behandlingsforsikring får dekket utgiften til konsultasjon hos Helsetelefonen. Flere av de nye konkurrentene har fått slike avtaler med forsikringsselskap.

If har også inngått samarbeid med Kry som etablerte seg i Norge i februar.

Brukes mest av menn

Kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If sier helseforsikring stort sett kjøpes kollektivt av bedrifter, som forsvarer utgiften med at rask helsehjelp kan holde sykefraværet nede.

Deres helseforsikring dekker også konsultasjon med nettlegen, men ikke ordinære besøk hos fastlegen.

– Et legebesøk, selv for enkle spørsmål, kan ta halve arbeidsdagen i reisetid og venting. Med mobilløsningen kan det gjøres unna på 15 minutter uten å forlate arbeidsplassen, påpeker Clementz.

– Blir tilbudet brukt?

– Ja, i økende grad. Konsultasjonene gjøres i arbeidstiden og tilbudet er mest brukt av menn mellom 40 og 60 år, viser vår statistikk.

På ordinære fastlegekontor er det motsatt. I snitt går norske kvinner til lege 3,1 ganger i året, mens menn går 2,2 ganger, går det frem av tall hos SSB.

– Ring om hva som helst

– Kan terskelen til legekontoret bli for lav når legen bare er en telefonsamtale unna? Spørsmålet går til Jan Einar Vaage, administrerende direktør for Helsetelefonen.

– Vi sier tvert imot at folk gjerne må ringe for hva som helst. Hos oss møter de først en sykepleier. Dette er erfarne sykepleiere, som kan mye. Om lag halvparten får svarene de trenger fra dem.

– Hvilke problemer kommer pasientene med?

– I utgangspunktet tar vi ikke imot alvorlige tilstander, som krever fysisk undersøkelse. Da må de henvende seg til fastlege eller legevakt. Hos oss handler det om resepter som må fornyes eller mindre alvorlige helseplager. Typisk en forkjølelse som ikke vil gi seg, eller vondt i ryggen.

Helsetelefonen vil som hovedregel ikke skrive ut sykemelding.

– Hvor stor andel av besøkene på et vanlig kontor kan etter din mening gjøres unna digitalt i fremtiden?

– Vi ser at 75 prosent av henvendelsene til Helsetelefonen kan håndteres digitalt. Av ordinære legekonsultasjoner vil jeg tro at det gjelder bortimot 70 prosent. Det viser også studier internasjonalt. For å nå så høyt må vi antagelig også innlemme en del sykemeldinger, som kan skrives basert på det vi hører og ser med digital kontakt, sier Vaage.

– Ganske stor andel

Thorleif Jansen i Kry er mer forsiktig med å anslå hvor stor andel av vanlige pasienter som kan betjentes digitalt. Jansen jobber som vanlig fastlege tre dager i uken.

– Den viktigste delen av en konsultasjon er den gode samtalen med pasienten, og den kan tas over video. Noen pasienter må selvsagt ha en fysisk undersøkelse, og dem anbefaler vi å gå til en fysisk legekonsultasjon. Med utviklingen av gode verktøy for blant annet prøvetaking, vil en ganske stor andel pasienter hjelpes med telemedisin, sier Jansen.

– Høres for høyt ut

Gunnar Ramstad leder Legeforeningen i Hordaland og er selv mangeårig fastlege. Han er skeptisk til Vaages anslag om at opptil 75 prosent av pasientkonsultasjonene kan gjøres digitalt.

Rune Sævig

– Det høres ut til å være for høyt. Jeg ser i min hverdag som fastlege at jeg vanligvis må ha pasienten til stede for å ha et godt nok beslutningsgrunnlag. Hvis de alvorlig syke, sykemeldinger og utskriving av vanedannende medisiner skal holdes utenom, blir i hvert fall 75 prosent for høyt, sier han.

Ramstad minner om at legen står ansvarlig for vurderingen som er gjort, uavhengig av hvordan pasienten er undersøkt.

– Det nytter ikke å komme etterpå og konstatere at det jeg trodde var en lungebetennelse ut fra hva pasienten sa, viste seg å være hjertesvikt.