FHI: Norges teststrategi bør oppdateres

I forrige uke testet over 85.000 personer seg for koronaviruset. Det er ikke bærekraftig, skriver FHI i en ny risikovurdering.

11. sep. 2020 19:30 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det flere utfordringer med testingen i Norge:

Det er usikkert om den er målrettet nok.

Formålene med testingen må beskrives bedre.

Det er misforhold mellom etterspørsel og kapasitet i kommunene.

Fare for å slite ut helsepersonell.

Svartiden kan bli så lang at nytten nesten faller bort.

En «ikke bærekraftig» situasjon

Antall personer som tester seg i Norge, har økt betraktelig siden juli. I forrige uke testet 85.364 personer seg, mens det uken før (24.–30. august) foreløpig ble satt en ukentlig rekord med 86.606 utførte koronatester.

«Dagens situasjon er ikke bærekraftig og bør raskt forbedres», skriver FHI i sin nye risikovurdering fredag.

Det pekes på at misforholdet mellom hvor mange som ønsker å teste seg og testkapasiteten må rettes opp, slik at det er mulig å følge de gjeldende testkriteriene (se faktaramme). Idag anbefales det at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

Fakta Gjeldende kriterier for testing Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19

Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene

Andre grupper etter vurdering av lege

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI) Vis mer

Vil ha tydeligere, men ikke strammere kriterier

Smitteverntopp og overlege Preben Aavitsland i FHI sier til Aftenposten at strategien bør oppgraderes slik at kapasiteten i hele testkjeden, fra prøvetaking til analyse, blir stor nok til å møte behovet. Dette er spesielt viktig til vinteren når mange får symptomer som kan ligne koronasymptomer.

– Kan det bli aktuelt med nye testkriterier?

– Ja, det er aktuelt med tydeligere, men ikke strammere kriterier for dem som har symptomer eller har vært utsatt for smitte. Vi ønsker mer testing, og testing med klart formål, sier Aavitsland.

Testkriteriene kan bli tydeligere, men ikke strammere, sier overlege Preben Aavitsland. Tor Erik Schrøder

Han minner om at en test i seg selv ikke bidrar til smittevernet, og at det er å finne og håndtere smittede så raskt som mulig som er viktig.

– Vi antar at vi nå finner om lag to av tre smittede. Det er veldig bra, men om vi kan klare minst like mange på en enklere måte, er det et fremskritt.

Vil unngå langvarig isolering

– Det påpekes i rapporten at dagens situasjon ikke er bærekraftig og bør forbedres raskt. Har FHI gitt råd om konkrete tiltak og forbedringer som foreløpig ikke er iverksatt?

– Dette er arbeid som nå pågår i et prosjekt ledet av Helsedirektoratet, og vi bidrar til løpende diskusjoner der, sier Aavitsland.

Han sier et viktig formål med testingen fremover trolig blir å avklare om folk med symptomer har koronasykdom, slik at de kan vende tilbake til skole og arbeid etter sykdom, og uten den lange isoleringen.

Misforholdet mellom etterspørsel og kapasitet skal ifølge Aavitsland bøtes på med flere ulike tiltak, som for eksempel flere teststasjoner i kommunene, utvidelse av laboratorier, nye prosedyrer i laboratoriene og etter hvert kanskje nye teknologier.

Aftenposten har tidligere skrevet om lovende resultater med spyttprøver som gir håp om forenklet og mer effektiv testing.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte da at dersom nye studier i høst gir gode resultater, vil helsemyndighetene anbefale at slike prøver tas i bruk for personer med milde symptomer.

Medieoppslag om smitte kan bidra til unødvendig testing

I rapporten pekes det også på utfordringer med befolkningens oppfatning av testing.

Medieoppslag om at epidemien blusser opp og stadige oppfordringer om å teste seg, fører muligens til at «mange blir bekymret og tester seg uten klar grunn», skriver FHI.

Det er også mulig at personer uten symptomer mistolker en negativ test som en frikjenning for smitte, til tross for at det går noen dager fra eksponering til testen blir positiv.

Særlig ved prøvetakingsstasjoner i havner og lufthavner mener FHI at dette kan være et problem.

