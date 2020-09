Bent Høie varsler nye tiltak mot koronasmitten: Forventer at byrådet følger helsemyndighetenes råd

Helseminister Bent Høie (H) gjorde det klart at han forventer at byrådsleder Raymond Johansen vil følge rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om nye tiltak mot koronaepidemien.

28. sep. 2020 13:51 Sist oppdatert nå nettopp

Vil regjeringen tvinge byrådet i Oslo til å innføre strengere restriksjoner? I det som er blitt en koronaduell mellom helseminister Bent Høie (H) og byrådsleder Raymond Johansen i Oslo, tok Høie ordet klokken 14.

Spørsmålet om Oslo må innføre strengere restriksjoner for å dempe utbruddet av covid-19 viruset, kan bli avgjort mandag klokken 14.

Da holder helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Gun Peggy Knudsen, pressekonferanse om koronasituasjonen.

Johansen har selv innkalt til pressekonferanse klokken 18.00 for å orientere om koronasituasjonen og nye tiltak.

Raymond Johansen (Ap) er byrådsleder i Oslo. Bent Høie (H) er helse- og omsorgsminister. Illustrasjon: Aftenposten

Dette er striden mellom Høie og Johansen

Mye tyder på at Europa nå står midt oppi «den andre bølgen» av pandemien. Norge skiller seg foreløpig positivt ut. Men akkurat nå står kampen i Oslo.

Fredag kveld sendte Helsedirektoratet et brev til byrådet i hovedstaden. De mente det var behov for å innføre langt strengere tiltak allerede nå. Også Folkehelseinstituttet (FHI) mente Oslo burde stramme inn.

Lørdag hadde byrådet et møte. Der bestemte de seg for å avvente. Søndag varslet helseminister Bent Høie at han er forberedt på gjøre nasjonale vedtak hvis anbefalingene fra helsemyndighetene ikke følges opp.

– Jeg har vært i kontinuerlig kontakt med byrådslederen om dette. Så må jeg sammen med mine fagfolk vurdere situasjonen på nytt i morgen hvis ikke byrådet er kommet med ytterligere tiltak, sa Høie til NRK søndag kveld.

Aftenposten har sett nærmere på de sentrale argumentene i striden.