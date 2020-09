Forklarer seg om trusselbrev og brann i søppeldunken

Laila Anita Bertheussen er onsdag morgen tilbake i vitneboksen. Nå forklarer hun seg om det første trusselbrevet og lekkasjer til nettsted.

Laila Anita Bertheussen skal onsdag forklare seg om de to forholdene som fant sted 17. januar 2019. Egil Nyhus, NTB scanpix

16. sep. 2020 08:47 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Ifølge tiltalen hadde Bertheussen skrevet «Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til» med bokstaver klippet ut fra aviser. En plastpose inneholdende en hyssingstump lå også vedlagt brevet som ble sendt i januar i fjor.

Her er brevet som lå i postkassen til Wara og Bertheussen 17. januar 2019. Politiet

Påtalemyndigheten ser brevet i sammenheng med at hun 19. desember 2018 anmeldte flere personer involvert i teaterforestillingen Ways of Seeing for blant annet hensynsløs atferd.

Fakta Straffesaken mot Laila Anita Bertheussen (55) Laila Anita Bertheussen er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 115. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikere Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten blir 13. november. Vis mer

Onsdag morgen fortalte hun i retten at hun hadde vært på Oslo Fotokunstskole der det var en debatt om ytringsfrihet. Også noen av personene bak teaterstykket Ways of Seeing var der. Der fikk 55-åringen vite at hennes anmeldelse mot teateret var henlagt.

Hun dro tidlig derfra og gjorde et par ærend før hun ankom boligen på Røa.

Bertheussen forklarer at hun tok med seg posten inn. Etter en stund ringer det på døren. Datteren til Bertheussen åpner døren og møter en jente som sier at det brenner i søppeldunken på eiendommen. Det sto flammer opp fra søppeldunken.

En brøytebilsjåfør som var i nærheten, kom raskt til stedet og hjalp til med å slukke brannen. Bertheussen gikk etter hvert inn og ringte politiet som var raskt på plass.

Ifølge tiltalen startet Bertheussen brannen ved bruk av rødsprit rett etter å ha hentet brevet i januar 2019. Daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) var på et politisk møte på Gardermoen da han ble varslet om brannen.

Ifølge tiltalen var det Bertheussen som startet brannen i en søppeldunk i januar 2019. Selv benekter hun straffskyld. Politiet

Bertheussen forklarer at hun litt senere åpnet brevet. Ut ifra skriften på konvolutten trodde hun at det kunne være en festinvitasjon i det, men der lå trusselbrevet.

Hun fortalte også i retten at livvaktene til Wara hadde sagt at de sjekket familiens søppel, men ifølge Bertheussen hadde hun en kartlegging av dette. Det viste seg at de ikke sjekket søppelet hver dag.

Spilte samtaler med politiet

På spørsmål fra aktor kunne Bertheussen ikke svare på hva hun trodde brannårsaken kunne ha vært.

– Det er rart at ingen la merke til at noen hadde startet brannen. Vi bor i Vækerøveien som er veldig trafikkert vei, sa Bertheussen i retten.

Aktor tok igjen frem hennes politiavhør der Bertheussen hadde sagt at hun var redd for at noen hadde hatt «ting» i søppeldunken, slik at den kunne brenne av seg selv om natten. Aktor mener at akkurat dette kommer også frem i en av forsendelsene som Dagbladet fikk. Der skriver avsenderen at de hadde brukt en selvantenningsmekanisme for å sette fyr på søppeldunken, men det fungerte dårlig.

Lekket igjen til pressen

Formo fortsatte da å lese fra hennes politiavhør fra den dagen.

– Fornærmet gikk rett ned da hun åpnet posten, leste Formo.

I avhøret kom det også frem at Bertheussen begynte å skjelve og fikk tårer i øynene. Hun begynte å gråte, ifølge politiavhør fra den gang.

Et annet sted forklarte Bertheussen at hun vasket huset og tok to glass vin for å roe seg ned. Denne hendelsen virket mer alvorlig for Bertheussen enn hærverket før jul.

Siktede oppfattet brevet som truende, særlig det med at «neste gang får vi det til».

Tipset mediene - nektet i avhør

– I likhet med hendelsen 6. desember så kom også denne hendelsen ut i mediene samme dag. Vet du hvordan det skjedde?

Da svarte 55-åringen at hun tror at hun sendte biler til Rita Karlsen i Human Rights Service.

Aktor viste da til en sak på rights.no der Karlsen hadde skrevet om brevet og brannen. Aktor dokumenterte dialogen med Karlsen ved å vise meldinger mellom dem den dagen.

Karlsen lurte på om de kunne få saken først. Og da sendte Bertheussen mer informasjon om brannen og brevet. Karlsen delte også ett av bildene med NRK.

– Hvorfor vil du at dette skal ha oppmerksomhet? spurte aktor Formo.

– Jeg synes det er ille.

– Ønsker du at det skal bli oppmerksomhet rundt Ways of Seeing?

– Jeg vil ikke at det skal skape oppmerksomhet, men det er ille.

Aktor fortsatte da å spørre om hvorfor Bertheussen ønsket at dette skulle bli kjent mens politiet jobbet på stedet. Bertheussen svarte at en journalist allerede var på plass da hun sendte bilder til Karlsen.

I et politiavhør sa hun til PST at hun aldri har hatt kontakt med mediene. Aktor lurte på hvorfor hun sa det når hun et par timer i forveien hadde sendt bilder til Karlsen.

– Jeg så på henne som en venninne og ikke som en journalist.

Da sa aktor at hun også hadde kontakt med en VG-journalist i desember.

– Mulig jeg misforstår, men er ikke VG media, brøt aktor Frederik Ranke inn.

– Jo, men alle vet at jeg hadde kronikk i VG, svarte Bertheussen.

Forsvarer John Christian Elden la da til at det var Filter Nyheter som først omtalte denne saken.

– Vet du hvem som kan ha tipset dem, spurte Elden.

– Net, det vet jeg ikke, svarte Bertheussen.