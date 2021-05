18-åring fikk vaksinen fordi hun har pollenallergi. – Fikk litt sjokk

Feil hos fastlegene sender unge, friske frem i vaksinekøen. – Ikke et stort problem, sier Folkehelseinstituttet.

Flere unge og friske har fått koronavaksinen i Oslo. Det skylde delvis feil i fastlegenes journalsystemer. Foto: Stein Bjørge

Nå nettopp

Aftenposten er den siste uken blitt kontaktet av en rekke personer som stusser over at de selv, eller bekjente som er unge og friske, har fått vaksinen i Oslo. De har fått tilbud om vaksine før personer i risikogruppene.

Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter over Aftenposten at de også har fått flere meldinger om at noen som ikke skulle ha vært vaksinert, har fått koronavaksinen.

En årsak som går igjen, er feil i fastlegenes journalsystem. Det har ført til at noen er blitt registrert som risikopasient uten at de har underliggende sykdommer.

– Men dette er ikke et stort problem, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

– Mange fortjener å få vaksinen før meg

Forrige uke fikk en frisk kvinne på 18 år i Oslo en melding som fikk henne til å sperre opp øynene. Hun ønsker ikke å stå fram med navn i frykt for negative tilbakemeldinger.

Selv om hun er utenfor risikogruppen og ikke er eldre enn 18 år, fikk hun muligheten til å ta Pfizer-vaksinen.

– Da jeg mottok meldingen fikk jeg litt sjokk. Jeg var først usikker på om det var ekte, men det fremsto legitimt siden jeg måtte logge meg inn med BankID, sier kvinnen til Aftenposten.

18-åringen skjønte ikke hvorfor hun skulle få ta vaksinen før andre. Hun spurte derfor legen sin om hvorfor hun fikk vaksine før alle andre.

Da fikk hun til svar at det var fordi hun har symptomer på pollenallergi, opplyser hun til Aftenposten.

– Jeg trodde virkelig ikke at det var innenfor risikogruppen. Det er mange som fortjener å få vaksinen før meg. Jeg trodde vi unge var sist i køen, så det er merkelig at jeg ble prioritert, forteller 18-åringen til Aftenposten.

I overkant av 20 prosent av befolkningen har en form for pollenallergi, ifølge Astma- og allergiforbundet.

Nylig ble også et friskt, ungt samboerpar vaksinert på Sagene.

Ikke presist nok system

Det er fastlegene som henter ut risikopasienter. Listene sendes til kommunen eller bydelen som skal sette vaksinen.

Fastlegene begynte å lage systemet rett før jul. Men systemet er ikke presist nok. Det mener Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Systemet henter opp gamle opplysninger som kan forårsake at noen får vaksine selv om de er helt friske, forklarer hun.

Tangen er likevel imponert over at systemet har kommet på plass på så kort tid.

– Fastlegene har jobbet kveld, natt og helger for å sørge for at opplysningene blir riktige. Uten dette ville prioriteringene blitt mye mer tilfeldige, mener hun.

– Likevel så vil det alltid være noen enkelteksempler hvor ting har gått galt og friske personer går foran i vaksinekøen, sier hun.

Fakta Slik velges risikopasienter: Det er kommunene som har ansvaret for vaksinasjonsprogrammet. Hver enkelt kommune har tre mulige løsninger for å velge ut hvem som skal få vaksine: 1) Kommunen definerer en risikogruppe uten råd fra fastlegene. Mange av de store kommunene har som regel valgt løsninger hvor legene ikke er involvert. 2) Fastlegene har ansvaret for hele vaksineringen og definisjon av hvilke pasienter som skal i de ulike risikogruppene. Det er i hovedsak de små kommunene som har valgt denne løsningen. 3) En slags mellomløsning hvor kommunen ber fastlegene skrive ut en liste over dem som er i en risikogruppe, men hvor kommunene har ansvar for innkalling og vaksinering. I starten av året tok legene i bruk et nytt system som skal fange opp risiko i pasientjournaler. Dette systemet kryssjekker personjournalene med en rekke faktorer. Blant annet vekt, alder, medisinbruk og sykdomshistorikk. Systemet kan ikke ta høyde for hvor alvorlig sykdommen er innenfor hver enkelt kategori. I tillegg kan det også ha skjedd forandringer hos hver enkelt person som gjør at journalen er utdatert. Derfor kan det oppstå feil i hvem som skal få vaksine når. Vis mer

– Feil at jeg får den

Hele syv av Oslos 15 bydeler vaksinerer nå friske personer både i aldersgruppene 55–64 år og 45–54 år.

Linn Victoria Andresen er 29 år og har ingen underliggende sykdommer. Hun ble vaksinert i bydel Sagene i Oslo forrige torsdag.

– Jeg synes det var rart, sier hun.

Det var fastlegen som ga henne vaksinen. Timen fikk hun via telefon seks dager i forveien.

– Det stusset jeg veldig, legger Andresen til.

Andresen kontaktet både koronatelefonen i Oslo og fastlegen for å forsikre seg om at hun ikke snek i køen.

– Da jeg fikk vaksinen, hadde jeg fått tre ulike bekreftelser på at jeg ikke hadde sneket i køen, sier hun.

Selv kunne hun gjerne ventet, sier hun. Ikke fordi hun ikke ønsker vaksinen, men fordi andre har langt mer behov enn hun selv, mener Andresen.

– Jeg kjenner flere med astma, for eksempel, som ikke er vaksinert. Da blir det feil at jeg får den. Derfor ønsker jeg å si fra.

– Kan ikke ta tilfeldige på gaten

Fastlegene blir tildelt doser ut fra behovet de har meldt inn. Det forteller Heidi Kalkvik, leder vaksinasjonsprogrammet i Oslo.

Dersom noen takker nei når de blir kalt inn, må både fastlegene og vaksinasjonssentrene bruke reservelistene sine. Disse listene må følge prioriteringsrekkefølgen.

– Men vi må samtidig kunne vise forståelse for at innkallingen er svært tidkrevende, og det viktigste er at vaksinedoser ikke kastes. Men man skal strekke seg så langt som det er fornuftig for å holde seg innenfor prioriteringsrekkefølgen, sier Kalkvik.

Det er viktig at også disse dosene følger prioriteringslisten, mener Aavitsland.

– Om en 60-åring ikke dukker opp til vaksinetimen sin, er nestemann på listen en 59-åring. En kan ikke bare ta tilfeldige på gaten, sier han.