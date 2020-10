Vi jobber 42 minutter mer i uken på hjemmekontor

Mye av tiden vi sparer på pendling, brukes til mer jobbing. De som har hjemmekontor, jobber 42 minutter mer hver uke, viser en ny undersøkelse.

NTB

7 minutter siden

En tredel av norske arbeidstakere har fortsatt mye hjemmekontor på grunn av koronasituasjonen. De sparer i gjennomsnitt tre og en halv time i uken på å jobbe hjemme i stedet for å reise til kontoret, skriver Dagens Perspektiv.

De viser til en ny undersøkelse fra analysebyrået Kantar og HR Norge.

I undersøkelsen svarer arbeidstakerne på hva de bruker den frigjorte tiden til. En femdel av tiden brukes til å jobbe mer. Det gir 42 minutter mer arbeid per uke.

Rundt 9 prosent av tiden går til faglig egenutvikling. Resten av tiden bruker folk blant annet til å sove lenger, til egne fritidsaktiviteter, huslige sysler og til familien.

– Dette er en pluss-pluss-situasjon. Mye av tiden får arbeidstakerne selv, og så kommer en ekstra innsats for jobben på toppen. Regnet om til kroner og øre tilsvarer det om lag 7,5 milliarder i ekstra verdi for virksomheten, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge til Dagens Perspektiv.

I undersøkelsen er det ikke spurt om hvorvidt arbeidstakerne har fått betalt for de ekstra timene de har brukt på jobben.

– Det er bra hvis produktiviteten øker, men hvis arbeidsinnsatsen økes på varig basis, må arbeidsgiverne og arbeidstakerne bli enige om hvordan gevinsten av det skal fordeles. Det er grenser for hvor lenge man kan kalle det en dugnad, sier leder i Akademikerne Kari Sollien.