15-åring tiltalt for overgrep og vold mot 13 år gammel jente

En 15 år gammel gutt må i november møte i Asker og Bærum tingrett, tiltalt for å ha forgrepet seg på en 13 år gammel jente.

Asker og Bærum tingrett har satt av to dager til rettssaken mot 15-åringen. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Nå nettopp

Hendelsen skal ha skjedd på en skole i februar i år, skriver Drammens Tidende.

Ifølge tiltalen skal 15-åringen ha bundet hendene og føttene til den 13 år gamle jenta med tau og teip, og han skal også ha teipet over munnen hennes og låst døren til rommet de befant seg i.

Deretter skal han ha misbrukt henne seksuelt ved å klemme brystene hennes under klærne ved minst to anledninger, skriver avisen. Gutten er også tiltalt for vold mot jenta.

I etterkant av det angivelige overgrepet skal 15-åringen ha truet 13-åringen.

Guttens forsvarer har ikke ønsket å kommentere saken overfor Drammens Tidende.

Det er satt av to dager til rettssaken, som går i Asker og Bærum tingrett 6. og 9. november.