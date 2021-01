Fryktet at to personer hadde gått gjennom isen

Nødetatene rykket ut til Koksabukta på Fornebu i Bærum etter meldinger om at personer kan ha gått gjennom isen.

En rekke letemannskaper i aksjon på Fornebu. De tar blant annet drone i bruk. Foto: Dan P. Neegaard

29. jan. 2021 18:26 Sist oppdatert 15 minutter siden

Redningshelikopter og politihelikopter var raskt på vei til stedet etter at det ble meldt fra om at to personer som var ute og gikk på isen, ikke lenger var synlige.

40 minutter senere avsluttet de søket da de ikke ikke hadde funnet råk som er forenelig med at noen har gått gjennom isen.

– Vi avslutter søket i bukta. Det er ikke funnet noen sprekker i isen, vi antar nå at personene har kommet seg på land i god behold, melder politiet.

Politiet har ikke kommet i kontakt med de to personene som ble observert ute på isen.

Hovedredningssentralen Sør-Norge sendte også et redningshelikopter for å bistå i tilfelle det handlet om en drukningsulykke.