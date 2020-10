Justisdepartementet etter hestetweet: – Vi har kontroll på situasjonen nå

Lørdag dukket en uvanlig hestetweet opp på kontoen til Justisdepartementet.

Twittermeldingen var tilsynelatende knyttet til spillet My Horse. Foto: Munkyfun/Skjermdump

24. okt. 2020 19:48 Sist oppdatert nå nettopp

«I reached level 2 with my horse Beauty!», tvitret Justisdepartementet lørdag ettermiddag.

Justisdepartementet sier meldingen skyldes en menneskelig feil. Foto: Skjermdump

Kort tid etter ble meldingen fjernet.

Twitterkontoen til Justis- og beredskapsdepartementet har 37.500 følgere. Den preges vanligvis av pressemeldinger og andre relevante nyheter om justispolitikk, innvandringspolitikk og beredskap.

Nøyaktig hva som fikk hestetweeten til å dukke opp blant dette, vil ikke departementet svare på.

– Det er en menneskelig feil som har skjedd. Det skal ikke skje igjen, sier pressevakt Raheela Chaudhry.

Hun legger til at de har vært i kontakt med IKT-avdelingen.

– Vi har kontroll på situasjonen nå.

Tilsynelatende kommer tweeten fra det amerikanske spillet My Horse. Ifølge hjemmesidene er det for deg som alltid har drømt om å eie en ekte hest.

Synderen avslørt

Like etter klokken seks ble synderen avslørt på Twitter-kontoen. Departementet skriver at de har kontroll på gjerningsmannen, som de oppmerksomme vil se er en kvinne.

På bildet står justis- og beredskapsminister Monica Mæland, sammen med en firbeint venn.

Kort tid etter la departementet ut en melding for å forsikre om at kontoen hverken var hacket eller angrepet av et virus.

IKT-ekspert: Dette er veldig alvorlig

Dagbladet har snakket med Torgeir Waterhouse, IKT-ekspert og partner i Otte.

Uansett om det er snakk om uhell eller innbrudd, bør Justisdepartementet se nærmere på sikkerheten, sier han til avisen.

Han legger til at hendelsen er veldig alvorlig.

– Dette er en av regjeringens kontaktflater.

Pressevakt Chaudhry vil ikke svare på om tabben vil føre til endringer i rutinene eller om de vil se nærmere på sikkerheten.

Hun opplyser til Aftenposten at det er en håndfull ansatte som har tilgang til Twitter-kontoen.