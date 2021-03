Den siste savnede etter Gjerdrum-skredet er funnet omkommet

* Øst politidistrikt mottok melding om skredet klokken 3.59 natt til onsdag 30. desember.

* Ti skadde personer ble tatt hånd om etter skredet, én av dem ble betegnet som alvorlig skadd.

* Om ettermiddagen onsdag 30. desember opplyste politiet at 26 personer ikke var gjort rede for etter skredet. Tallet ble redusert flere ganger gjennom dagen, og om kvelden fikk ti personer status som savnet.

* Den omfattende redningsaksjonen pågikk for fullt, men ingen av de savnede ble funnet i løpet av torsdag 31. desember.

* Fredag 1. januar ble en person funnet omkommet i skredmassene. Dagen etter opplyste politiet at den omkomne var Eirik Grønolen, født i 1989.

* Lørdag 2. januar ble ytterligere tre omkomne funnet i skredet, og dagen etter ble tre av dem identifisert: Lisbeth Neraas, født i 1966, Bjørn-Ivar Grymyr Jansen, født i 1980 og Alma Grymyr Jansen, født i 2018.

* Søndag 3. januar ble det også funnet tre omkomne i skredmassene. Navnet på én av dem ble offentliggjort samme kveld. Den omkomne var Marius Brustad, født i 1991.

* 9. februar ble det meldt at ytterligere to personer var funnet i skredgropen. To dager senere ble det offentliggjort at det var Ann-Mari Olsen-Næristorp (50) og Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13) som var funnet.

* Den antatt siste savnede etter skredulykken ble meldt funnet mandag 22. mars.