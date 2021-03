Det er fortsatt håp for en fullvaksinert befolkning før sommeren. Men det vil komme flere forsinkelser, sier FHI.

FHI planlegger å justere vaksineplanen neste uke: – Det har en kostnad å utsette vaksineringen, men det er en kostnad vi kan stå i, sier Are Berg ved FHI.

Fredag utvidet FHI pausen for Astra Zeneca-vaksinen. De vil vite mer om bivirkningene. Det påvirker vaksineplanen vår. Foto: Dado Ruvic, Reuters / NTB

Nå nettopp

Norge fortsetter Astra Zeneca-pausen til 15. april. Årsaken er at Folkehelseinstituttet vil ha mer informasjon om bivirkningene.

Det kan utsette vaksineplanen i Norge med noen uker tilsvarende pausen.

– Det skal komme en oppdatert vaksineplan til uken, sannsynligvis på tirsdag. Men det kommer nok ikke store, dramatiske endringer, sier overlege Are Berg til Aftenposten.

Han understreker at mange faktorer spiller inn i Norges vaksineplan. Vaksineproduksjon er krevende, og det er flere ulike leverandører som kan påvirke bildet.

– Det er viktig å huske på at det har vært forsinkelser og at det vil komme nye forsinkelser. Slik er det i en tid der vi alle ønsker at ting skal gå fortest mulig, sier Berg.

Overlege Are Berg ved Folkehelseinstituttet. Foto: Torstein Bøe, NTB

– En kostnad vi kan stå i

Tidligere i mars sa FHI at Norge faktisk kan bli fullvaksinert litt raskere ved å droppe hele Astra Zeneca-vaksinen. Det er på grunn av det lange tidsintervallet mellom første og andre dose. Det gjelder fortsatt, sier Berg.

– Men første dose hjelper også ganske mye, særlig med Astra Zeneca. Det har en kostnad å utsette vaksineringen, men det er en kostnad vi kan stå i, sier Berg.

Nå ser FHI på tre ulike scenarioer for Astra Zeneca-vaksinen:

Fortsette som før pausen. Tilby vaksinen kun til personer over 65 år. Fortsette pausen.

Det er med andre ord aktuelt å kutte ut hele Astra Zeneca-vaksinen i lengre tid. Av disse tre scenariene, mener Berg det er mest sannsynlig å enten gi vaksinen kun til dem over 65 år, eller kutte den ut helt.

– Hva skal til for at vaksinen droppes fullstendig?

– Svaret er nok så kjedelig som en samlet vurdering. På den ene siden er dette en effektiv vaksine som vil gi flere, særlig eldre, beskyttelse tidlig. På den andre siden er det fortatt lite kunnskap om alvorlige bivirkninger, sier Berg.

Slik ser FHIs nåværende vaksinescenario ut:

Dette er det nøkterne scenarioet. Det finnes også en mer optimistisk utgave. Foto: Folkehelseinstituttet

FHI har gjort en analyse av hva som kan skje fremover med og uten vaksinene fra Astra Zeneca og Johnson & Johnson. Analysen viser at opptil 5351 flere kan bli smittet og 189 flere kan havne på sykehus uten Astra Zeneca-vaksinen. Dersom vaksinene fra Johnson & Johnson også utgår, kan vi få 15.153 flere smittede og 526 flere sykehuspasienter, ifølge anslaget.

Det betyr at tallet på smittede og innlagte på sykehus kan øke med 10–11 prosent dersom vi kutter ut vaksinen fra Astra Zeneca. Forsvinner begge, øker tallet med rundt 30 prosent.

Analysen viser at 25 flere kan havne på intensivavdelingen uten Astra Zeneca-vaksinen, og 70 flere dersom både Astra Zeneca og Johnson & Johnson forsvinner. Med dagens smittesituasjon sprenger ingen av scenarioene FHI har sett for seg, intensivkapasiteten.

Fortsatt lov å håpe på en fullvaksinert sommer

Torsdag kom nyheten om at leveransen fra Johnson & Johnson er kraftig nedskalert i april. Men slik FHI forstår det, vil leveransen fra dem hente seg inn igjen i mai og juni, slik at det totale antallet for andre kvartal blir det samme.

– Den nyheten i seg selv er ikke veldig dramatisk, men den forskyver også et potensielt sluttpunkt for vaksineprogrammet.

– Hva kan du si om sommeren?

– Det kommer an på hvilke grupper vi ser på. Vi har fortsatt et godt håp om å få vaksinert gruppene med høyest risiko. Det er mer usikkert med hele befolkningen. Det er fortsatt lov å håpe på fullvaksinering i løpet av sommeren, men det er vanskelig å gi et nøyaktig tidspunkt, gitt usikkerheten.

Fakta Disse vaksinene er godkjent i Norge nå, og disse venter på godkjenning: Disse er godkjent: Moderna m.fl: En mRNA-vaksine. Gir 94 prosent beskyttelse fra 14 dager etter siste dose. Fikk betinget godkjenning for bruk i Norge 6. januar.

Pfizer, Biontech, m.fl: Fikk betinget godkjenning for bruk i Norge 21. desember 2020.

Astra Zeneca: Fikk betinget godkjenning for bruk i Norge 29. januar.

Johnson & Johnson: Trenger bare én dose og holder opptil tre måneder i kjøleskap. 67 prosent beskyttelse 14 dager etter vaksinering. De første dosene kommer til Norge i april. Disse venter på godkjenning fra EMA: Tsjekkiske Novavax ble tatt opp til vurdering hos EMA 3. februar. Den skal være opptil 89 prosent effektiv mot koronaviruset. Novavax-vaksinen inneholder deler av selve koronaviruset, men ikke nok til at du blir syk.

Tyske Curevac har søkt om godkjenning for sin mRNA-vaksine. Det er samme teknologi som vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna. Norge har en avtale om to millioner doser av denne vaksinen dersom den blir godkjent, har søkt om godkjenning for sin mRNA-vaksine. Det er samme teknologi som vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna. Norge har en avtale om to millioner doser av denne vaksinen dersom den blir godkjent, ifølge FHI . De skriver også at vaksinen har hatt gode resultater i kliniske tester, samt at bivirkninger stort sett er milde og kortvarige. Godkjenningsprosessen startet 12. februar.

Sputnik V er den mye omtalte vaksinen fra Russland. Det blir den syvende vaksinen som vurderes av EMA. Det er ikke en mRNA-vaksine, men en «ikke-replikerende virusvektor-vaksine», ifølge Legemiddelverket. Godkjenningsprosessen startet 4. mars. Kilde: FHI/Legemiddelverket Vis mer

At vaksineringen utsettes noen uker, betyr at strenge tiltak også kan vare litt lenger. Berg understreker at det ikke vil komme et magisk tidspunkt der samfunnet plutselig kan åpnes for fullt. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til vaksineleveransene, men Pfizer har så langt levert stabilt. FHI forventer en markant økning i leveranser fra dem i april.

På toppen av alle faktorene som kompliserer vaksineringsplanen, kommer vaksineskepsisen. Det er frivillig å ta vaksine, og flere dårlige nyheter om alvorlige bivirkninger kan påvirke hvor mange som ønsker å vaksinere seg.

– Hva vil du si til dem som er urolige?

– Tillit er essensielt for enhver vaksine. Når vi nå setter på pause, handler det om at vi vil at folk skal ha tillit til at vi gjør riktige og gode vurderinger. Så er det lett å forstå at flere dårlige vaksinenyheter skaper en viss skepsis, sier Berg.

I Norge er 133.870 personer blitt vaksinert med Astra Zeneca-vaksinen, ifølge Legemiddelverket. Ingen av disse har fått andre dose av vaksinen. Rundt 102.000 av dosene er gitt til personer innen helse- og omsorgstjenesten, ifølge FHI.

Les også FHI forlenger pausen av Astra Zeneca-vaksinen

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, sier at det vil komme flere vaksiner. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Pfizer-vaksinen fungerer veldig bra

Men det finnes gode vaksinenyheter også. Her er noen av dem:

– Vi ser for eksempel at Pfizer-vaksinen fungerer veldig bra i samfunnet. Den har høy beskyttelsesgrad, motvirker sykdom og ser også ut til å redusere smittespredning, sier fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket. Det synes han er gledelig.

Flere vaksiner på vei

Før vaksiner kan brukes i Norge, må de godkjennes av Det europeiske legemiddelverket EMA. Tre vaksiner venter på godkjenning der nå: Tsjekkiske Novavax, tyske Curevac og russiske Sputnik V.

Disse er under løpende vurdering, men det er usikkert når de kan bli godkjent. Mye tyder på at det kan skje i andre kvartal.

– Men det er alltid usikkerhet rundt godkjenninger, for man må ha tilstrekkelig gode og nøyaktige resultater, sier Steinar Madsen.