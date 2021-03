Å drive valgkamp under en pandemi er vanskelig. Europa ser mot Nederland for å lære.

Det er i krisetider folk må få stemme, sier den nederlandske regjeringen. Derfor gjennomføres valget, tross advarsler.

Demonstrasjonene mot smitteverntiltakene får mye oppmerksomhet. Men et flertall støtter regjeringens politikk. Foto: Peter de Jong, Ap/NTB

Nederlands statsminister Mark Rutte har et godt håp om å vinne valget den 17. mars med god margin. Landet hans fikk mye oppmerksomhet etter demonstrasjoner mot koronatiltakene. Men det er et mindretall som protesterer. Statsministeren har fortsatt glede av at velgerne «samler seg rundt flagget» i krisetider.

I resten av Europa følger myndighetene med på valgavviklingen i Nederland. Det gjelder både hvordan partiene driver valgkamp, og hvordan selve valget arrangeres.