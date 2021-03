828 nye koronasmittede siste døgn. Nå kommer nye tiltak.

Det siste døgnet er det registrert 828 koronasmittede i Norge. Det er 459 flere enn dagen før og 99 flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo er det registrert 293 nye tilfeller.

Oslo har vært sosialt nedstengt siden november. Fremdeles har hovedstaden høyt smittetrykk, og tirsdag kommer nye tiltak. Foto: Siri Øverland Eriksen

9. mars 2021 07:49 Sist oppdatert nå nettopp

828 smittede på ett enkelt døgn er blant de høyeste døgntallene siden epidemien startet. Døgnrekorden ble satt 6. januar med 930 smittede.

Ved midnatt natt til tirsdag er det i alt registrert 75.770 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tirsdag formiddag vil statsminister Erna Solberg holde en redegjørelse om pandemihåndteringen i Stortinget. Klokken 11.15 er det pressekonferanse der det vil bli presentert nye tiltak mot koronasmitten.

I ettermiddag skal Folkehelseinstituttet (FHI) redegjøre for ny fordeling av koronavaksiner.

Høyt smittetrykk i Oslo

De siste sju dagene er det registrert til sammen 4.035 nye smittetilfeller i Norge. I alt er det nå utført fire millioner koronatester her i landet siden epidemien brøt ut for ett år siden.

Oslo er det registrert 293 nye koronatilfeller siste døgn. Det er godt over dobbelt så mange som samme dag i forrige uke og ny døgnrekord i hovedstaden.

Smittetrykket er klart høyest i Grorud bydel med 765 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er mer enn fire ganger så høyt som i Ullern bydel, der tallet er 179, som ligger lavest av bydelene i Oslo.

En sykepleier fra Bærum kommune sjekker ferdig fylte sprøyter med Pfizer-vaksine mot koronavirus på vaksinesenteret på Rud i Bærum. Nesten 400.000 har nå fått den første vaksinedosen. Samtidig er smittetallene høyere enn på lenge. Foto: Heiko Junge / NTB

De fleste døde er over 80 år

I tilegg viser de nasjonale tallene nå følgende:

147 koronapasienter var mandag innlagt på sykehus. Det var én mer enn dagen før.

Til sammen er 632 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.

391.072 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 209.419 personer har fått andre dose.

Vil stramme inn i skolene

Kunnskapsminister Guri Melby har tidligere denne uken sagt at hun ønsker å få ned nærkontaktene i skolen.

Smitteveilederne for skoler og barnehager – altså trafikklyssystemet med grønt, gult og rødt nivå – skal få en grundig oppdatering for første gang siden i høst.

Hovedproblemet er ifølge kunnskapsministeren at gult nivå ikke er tilpasset de muterte virusvariantene som sprer seg mye raskere.

– Vi må gjøre det gule nivået litt bedre, slik at skolene slipper å gå over til rødt nivå for å hindre spredningen, sier kunnskapsministeren.

Melby foreslår at skolene leier ekstra lokaler og flere vikarer for at elevene kan fortsette å få undervisning på skolen. Hun sier at skolene vil bli kompensert for de eventuelle økte kostnadene i forbindelse med dette.