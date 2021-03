Regjeringen innfører ikke nye koronatiltak, men varsler at det kan skje på kort varsel

Myndighetene er bekymret for de nye virusvariantene. De innfører likevel ikke nye nasjonale tiltak.

9. mars 2021 07:49 Sist oppdatert nå nettopp

Erna Solberg orienterte tirsdag formiddag Stortinget om koronasituasjonen. Hun sier de mer smittsomme versjonene av viruset er i ferd med å overta.

R-tallet er estimert til å være 1,3. Dette tallet viser hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre.

– Situasjonen er skjør, sa Solberg i Stortinget tirsdag.

Regjeringen innfører likevel ikke nasjonale tiltak, men vil vente å se om de regionale tiltakene virker de neste dagene. I dag er det varierende nivåer av inngripende tiltak basert på smittesituasjonen i de aktuelle kommunene.

Om smittetrenden ikke snur, vil regjeringen kunne innføre nye og strengere nasjonale tiltak på kort tid.

Erna Solberg vurderer en rekke nasjonale tiltak dersom smittetallene ikke går ned. Foto: Olav Olsen

Dette er de strengere nasjonale tiltakene som vil kunne bli innført hvis dagens tiltak ikke er nok til å få ned smittespredningen:

Anbefaling om å holde to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand eller nærkontaktene til aleneboende.

Anbefaling om maks ti private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks fem gjester.

Forbud mot skjenking av alkohol.

Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere

Stenging av treningssentre og svømmehaller. Unntak for svømmetrening for barn og rehabilitering.

Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og lignende.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig

Færre deltakere på arrangementer:

Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)

Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser (ned fra 100)

Inne: 50 personer på arrangement for de under 20 år - kun fra samme kommune

Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200 eller 600 ved faste, tilviste sitteplasser)

Oslo har vært sosialt nedstengt siden november. Fremdeles har hovedstaden høyt smittetrykk, og tirsdag kommer nye tiltak. Foto: Siri Øverland Eriksen

Les også Regjeringen innfører kompensasjonsordning for utenlandske arbeidere

Solberg: Ikke kom hjem til Norge i påsken

– Det er avgjørende at vi klarer å holde kontrollen, sa Solberg.

Ifølge henne kan vi begynne å åpne opp i mai hvis vi klarer å holde smitten lav i mars og april.

Solberg ber også nordmenn og norske studenter i utlandet om ikke å komme hjem i påsken. Hun oppforder også folk om ikke å reise ut av landet i påsken. De som reiser ut må kunne oppholde seg på karantenehotell når de kommer hjem.

– Regjeringen vurderer nå å utvide karanteneordningen til nye grupper. Om du reiser på fritidsreise nå må du mest sannsynlig ta innreisekarantenen på hotell.

Regjeringen vurderer også å forskriftsfeste krav om eget baderom og soverom ved karantene. I tillegg at man må holde minst to meter avstand til øvrige hustandsmedlemmer. Om dette ikke er mulig å overholde kan du få bot.

Høye smittetall

Det siste døgnet er det registrert 828 koronasmittede i Norge. Det er 459 flere enn dagen før og 99 flere enn samme dag i forrige uke. I Oslo er det registrert 293 nye tilfeller.

828 smittede på ett enkelt døgn er blant de høyeste døgntallene siden epidemien startet. Døgnrekorden ble satt 6. januar med 930 smittede.

Ved midnatt natt til tirsdag er det i alt registrert 75.770 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I ettermiddag skal Folkehelseinstituttet (FHI) redegjøre for ny fordeling av koronavaksiner.

Solberg sa også at de vurdere å innføre anbefalingene fra januar, om smitten ikke minker. I januar var det blant annet anbefalt å ikke ha besøk hjemme og at alle arrangementer ble avlyst.

Stort smittetrykk i Oslo

De siste sju dagene er det registrert til sammen 4.035 nye smittetilfeller i Norge. I alt er det nå utført fire millioner koronatester her i landet siden epidemien brøt ut for ett år siden.

Oslo er det registrert 293 nye koronatilfeller siste døgn. Det er godt over dobbelt så mange som samme dag i forrige uke og ny døgnrekord i hovedstaden.

Smittetrykket er klart høyest i Grorud bydel med 765 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er mer enn fire ganger så høyt som i Ullern bydel, der tallet er 179, som ligger lavest av bydelene i Oslo.

En sykepleier fra Bærum kommune sjekker ferdig fylte sprøyter med Pfizer-vaksine mot koronavirus på vaksinesenteret på Rud i Bærum. Nesten 400.000 har nå fått den første vaksinedosen. Samtidig er smittetallene høyere enn på lenge. Foto: Heiko Junge / NTB

Vil forlenge intervallet mellom vaksinedosene

Så langt har 391.072 personer har fått første dose av koronavaksinen, og 209.419 personer har fått andre dose.

Regjeringen har nå vedtatt at intervallet mellom vaksinedose én og to kan forlenges fra tre til seks uker. FHI skal om kort tid komme med endelig konklusjon.

Dersom FHI beslutter å anbefale å øke intervallet mellom første og andre dose av Pfizer/Biontech- og Moderna-vaksinene fra tre til seks uker, vil flere bli vaksinert med første dose raskere, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– FHI ser også på om intervallet kan forlenges ytterligere. Det vil i så fall øke hastigheten på vaksinering av befolkningen med første dose betraktelig, sier helseminister Bent Høie (H).

Vil stramme inn i skolene

Kunnskapsminister Guri Melby har tidligere denne uken sagt at hun ønsker å få ned nærkontaktene i skolen.

Kunnskapsminister Guri Melby. Foto: Lise Åserud

Tirsdag ble det klart at tiltaksnivået for barnehager og skoler på nasjonalt nivå kommer ikke til å økes. Regjeringen ber likevel noen kommuner vurdere å gå til rødt nivå.

Smitteveilederne for skoler og barnehager – altså trafikklyssystemet med grønt, gult og rødt nivå – skal få en grundig oppdatering for første gang siden i høst.

Hovedproblemet er ifølge kunnskapsministeren at gult nivå ikke er tilpasset de muterte virusvariantene som sprer seg mye raskere.

– Vi må gjøre det gule nivået litt bedre, slik at skolene slipper å gå over til rødt nivå for å hindre spredningen, sier kunnskapsministeren.

Melby foreslår at skolene leier ekstra lokaler og flere vikarer for at elevene kan fortsette å få undervisning på skolen. Hun sier at skolene vil bli kompensert for de eventuelle økte kostnadene i forbindelse med dette.

Endrer forskrift og innfører ny kompensasjonsordning

Selv om det ikke kom ny nasjonale tiltak kom det likevel noen endringer i korona-håndteringen.

Blant annet endrer regjeringen koronaforskriften slik at det i kommuner som er på strengeste tiltaksnivå, maksimalt kan være 30 personer i en begravelse.

Dette møter personer som forsøker å krysse grensen inn til Norge på fylkesvei 102. Foto: STIAN LYSBERG SOLUM

Det er en innstramming fra dagens grense på 100 personer. Regjeringen varsler at dette er begrunnet med behovet for å begrense smittespredning og forenkle smittesporingen.

Solberg kunne også presentere en ny kompensasjonsordning for for utenlandske arbeidstakere.

Denne skal hjelpe de som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av koronarestriksjonene. De vil få kompensasjon for perioden fra 29. januar, da grensene til Norge i praksis ble stengt.