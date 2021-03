– Det er ikke det at vi ikke trodde på jernbaneplanene våre for fire år siden. Det er det at de har vist seg urealistiske. Forutsetningene har endret seg, med kostnadssprekker og stadig nye opplysninger om dårlige grunnforhold, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB