Kvinne siktet for brannen i Nidarosdomen – også mistenkt for andre branner

En kvinne i 20-årene er siktet for å ha påtent en inngangsdør i Nidarosdomen i Trondheim natt til onsdag.

NTB

9. des. 2020 07:04 Sist oppdatert nå nettopp

Kvinnen ble tidligere pågrepet for tre mindre branner i en annen del av Trondheim mandag, skriver Adresseavisen.

Da ble hun løslatt mot meldeplikt, som hun nå mistenkes for å ha brutt ved å tenne på en dør i nasjonalhelligdommen. Hun vil nå bli siktet for grovt skadeverk i alle fire branntilfellene. Trolig vil politiet be om fire ukers varetektsfengsling grunnet gjentakelsesfaren.

Kvinnens forsvarer, Arve Røli, sier til avisa at hun ikke erkjenner straffskyld for de tre forholdene mandag. Han har ikke vært i kontakt med henne etter forholdet natt til onsdag, og politiet ønsker heller ikke å kommentere hvordan hun stiller seg til skyldspørsmålet.

Tirsdag kveld klokka 23.45 fikk nødetatene i Trondheim melding om at det hadde begynt å brenne i Nidarosdomen.

En vekter oppga at det var røyk inni katedralen. Da brannvesenet kom fram, fant de en brann i en inngangsdør i sørøstre del av kirken. Det gikk imidlertid raskt å slukke og døra slapp unna uten større skader.

Kort tid etterpå ble kvinnen pågrepet i nærheten av kirken. Det skal være bevis både fra bilder og annet som knytter henne til brannen.