Hvordan skal vi tilbake til normalen? Onsdag kommer regjeringens gjenåpningsplan

Hvordan skal hverdagen tas tilbake i Norge? Onsdag skisserer statsministeren hvordan samfunnet skal gradvis åpnes etter måneder med koronarestriksjoner.

Statsminister Erna Solberg (H) har ledet et land som har vært preget av svært inngripende tiltak for å hindre koronasmitte. Her er hun fotografert i et folketomt og nedstengt Oslo sentrum 9. mars. Foto: HEIKO JUNGE

Aftenposten sender Erna Solbergs redegjørelse til Stortinget direkte fra klokken 11.30.

100.000 nordmenn er smittet. Det er satt snart en million vaksinedoser. Men fortsatt er det norske samfunnet koronanedstengt.

Onsdag skal statsminister Erna Solberg (H) gi et glimt av normalt hverdagsliv. Klokken 11.30 går hun på Stortingets talerstol for å frem strategien for en gradvis gjenåpning av Norge.

Flere veier til åpning

Det er ikke ventet at statsministeren kommer med noen eksakte datoer for gjenåpning.

Ekspertene har kommet med sine forsiktige anslag. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at han håper gjenåpningen kan starte i siste halvdel av mai, mens assisterende helsedirektør Espen Nakstad har ytret at Norge bør ned til 200 daglige tilfeller før vi i det hele tatt kan tenke på gjenåpning.

Den siste tiden har dette tallet vært betraktelig mye høyere. Tirsdag ble det registrert 900 nye smittetilfeller i Norge.

Trolig vil statsministeren legge frem flere scenarioer. Det som avgjør hvor raskt samfunnet kan normaliseres er vaksinetempoet, smitteutviklingen og hvor mange koronapasienter utfordrer sykehusenes kapasitet.

Uenighet om koronapass og vaksinebevis

Flere land har brukt ulike typer koronasertifikat og vaksinebevis for å åpne opp deler av samfunnet. I Norge venter man foreløpig på om EU lager et felles «grønt digitalt sertifikat». Blant ekspertene er meningene delte om Norge bør følge Danmark og England som har laget egne koronapass som må til for å kunne benytte åpne servicetilbud.

Solbergs gjenåpningstale starter klokken 11.30. Redegjørelsen og en påfølgende stortingsdebatt er ventet å vare litt over en time. Deretter fortsetter med en pressekonferanse på Statsministerens kontor. Hit kommer også helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.