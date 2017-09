Egentlig er den kjente investoren Høyre-velger, men ikke under stortingsvalget 2017.

– Tradisjonelt har jeg støttet Høyre, men jeg må si at for meg er miljøet et helt overordnet aspekt av politikken. Det dominerer alt, bare se på hvordan det er i Florida og Texas nå. For meg er det viktig å støtte partier som prioriterer miljøsaken, sier Ulltveit-Moe, som blant annet eier Peppes Pizza og Burger King-kjeden i Norge.

Hans støtte til Venstre har vært kjent lenge og partiet har fått penger av ham tidligere i år.

– Patente

– Det er viktig at de kommer over sperregrensen. Venstre er ikke det mest konsekvente av partiene, men på miljøsaken er de patente, sier han.

Denne uken bestemte han seg for å gi 50.000 kroner til en heller slunken partikasse i MDG.

– De er også åpenbart rene og sterke når det gjelder miljø. Jeg synes det er mye hopp og sprett i politikken deres, men støtter dem med 50.000 fordi det er så viktig med miljøet. Jeg har sett hvordan de grønne i Tyskland og i Oslo har forandret politikken.

Det var Rasmus Hansson, den hittil eneste stortingsrepresentanten fra MDG og partiets førstekandidat i Akershus, som fortalte Ulltveit-Moe at partiet trenger penger.

Ingen penger til Høyre

– Rasmus sa at nå var kassen tom, og da syntes jeg det var viktig å støtte dem i siste svingen. Venstre har for øvrig sagt det samme og jeg støttet dem med 100.000 i forrige uke.

– Har Høyre fått penger av deg i år?

– Nei. Blant de ti prioriterte valgkampsakene i Høyre, er ikke miljøet. De har faktisk hatt ganske god miljøpolitikk i regjering, men jeg synes deres prioritering i valgkampen ikke holder mål.

– Men de får kanskje stemmen din?

– Nei, jeg har stemt taktisk på Venstre, fordi jeg mener at hvis Venstre kommer over sperregrensen, er det mulighet for ny borgerlig regjering.

– Kan farge Stortinget grønt

– Vi er veldig glade og takknemlige for støtten fra Ulltveit-Moe. Det vil bidra til at vi når ute til enda flere med et viktig budskap, og kan farge Stortinget grønt, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson og førstekandidat for MDG i Oslo.

Bastholm sier at stadig flere er opptatt av at Norge skal ta større klimaansvar.

– De ser mulighetene vi har til å fremme næringsliv, industri og forskning som bidrar til de miljøvennlige løsningene som verden etterspør.