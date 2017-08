Rettssaken starter i dag: Tiltalt for å ha drept kona mens parets tre små barn så på

Det var om kvelden 10. juni 2015 politiet ble tilkalt til en leilighet på Ulven i Oslo.

Det var mannen selv som ringte til politiet og forklarte at han hadde drept sin kone og at barna var til stede i leiligheten.

Politiet fant barnas mor liggende død på kjøkkengulvet, og gjenopplivningsforsøkene var nytteløse.

Drept med 18 knivstikk

Det ble funnet 10 stikkskader i ryggen og åtte stikk i brystet. I tillegg var kvinnens armer skadet, noe som tyder på at hun hadde forsøkt å forsvare seg.

I tillegg til drap er 35-åringen tiltalt for grov mishandling av de tre barna, ved at de måtte se på at moren ble drept.

– Har du gjort det som står i tiltalen? spurte rettens administrator, tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen.

– Ja, svarte tiltalte, som sitter ved siden av sin forsvarer Brynjar Meling.

Håkon Letvik

Husker ikke alt

Den tiltalte mannen kom til Norge fra den kurdiske delen av Irak i 1999. Kona kom i 2004. De to ble gift i Irak i 2003, etter at begge fikk tillatelse av foreldrene sine til å gifte seg. Mannen jobbet som bussjåfør inntil han ble sykmeldt på grunn av psykiske problemer.

Under etterforskningen husket mannen bare deler av det som hadde skjedd.

– Han vedgikk i avhør med politiet at han nok hadde gjort det, men at han ikke husket noe av det som hadde skjedd, sa aktor Ingelin Irgens i sitt innledningsforedrag.

Ikke tilregnelig

Aktor har tatt forbehold om å legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern, siden de sakkyndige har konkludert med at tiltalte ikke er strafferettslig tilregnelig.

– Han har forklart lite om motiv og hva som skjedde, men han har forklart om sin situasjon og tanker i tiden forut for drapet, sa aktor.

Under varetekt ble 35-åringen innlagt på psykiatrisk sykehus fordi han ble psykotisk. Han har vært innlagt siden januar i år.

Sakkyndige har senere fastslått at 35-åringen er psykotisk og har diagnosen paranoid schizofreni.

Det er psykiaterne Torgeir Husby og Rita Lyngved som senere i rettssaken skal forklare seg om tiltalte og hans psykiske tilstand.

Videoopptak av barnas vitnemål

Tingretten vil få se videoopptak av et tilrettelagt avhør av den 10 år gamle sønnen. Han forsøkte å stoppe faren, men ble dyttet til side. Tiltaltes samtale med AMK, da han tilkalte ambulanse, vil også bli avspilt for retten.

Venner og slektninger skal forklare seg om forholdene i familien og forholdene før drapet skjedde.

Den tiltalte har bedt om å slippe å være til stede i rettssalen når familiemedlemmene skal forklare seg og når avhøret av den 10 år gamle sønnen blir avspilt i retten.

– Han er dypt fortvilet over det som har skjedd, sa advokat Brynjar Meling i retten i formiddag.