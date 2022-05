Nesten fire av ti senger har forsvunnet i psykiatrien. Samtidig er pasientene blitt flere.

Psykiatrien har i praksis mistet halvparten av sengekapasiteten de siste to tiårene. Samtidig er presset på tjenestene og pengebruken høyere enn noensinne.

Disse sengene er det blitt færre av: Sengepost på Klinikk for psykisk helsevern ved Lovisenberg sykehus.

9. mai 2022 22:19 Sist oppdatert nå nettopp

Eksplosjon av unge syke. Én til to måneders ventetid for de voksne. Ansatte som kjenner på press for å skrive ut syke.

Norge hadde en gang langt flere sengeplasser i psykiatrien enn det vi har nå.