Norge frikjent i én barnevernssak – dømt i en annen

Norge ble torsdag frikjent i én sak og dømt i en annen barnevernssak i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg har frikjent Norge i én barnevernssak, og dømt Norge i en annen. (Illustrasjonsfoto)

NTB

11 minutter siden

Norge ble frikjent i en sak som omhandler et tsjekkisk foreldrepar, men dømt i en sak som omhandler et norsk og slovakisk foreldrepar, skriver Dagbladet.

Saken Norge ble frikjent i, er en mye omtalt sak som også nådde regjeringsnivå i Tsjekkia der den daværende statsministeren (nå president) Miloš Zeman i 2015 sammenlignet norsk barnevern med Nazi-Tysklands «Lebensborn»-program.

Det tsjekkiske foreldreparet ble fratatt sine to barn og moren fratatt foreldreansvaret.

EMD skriver at retten ikke finner grunnlag for at det var mangler knyttet til prosessen med plasseringen av barnet, og heller ikke at vedtaket om samværsopphør innebærer en krenkelse av moras menneskerettigheter.

Foreldrene som vant frem, er norske og slovakiske statsborgere. Saken omhandler omsorgsovertagelse av barnet og påfølgende lite samvær mellom foreldre og barn.

Her mener EMD at Norge har gjort seg skyldig i brudd på menneskerettighetene. Domstolen er enig i at omplasseringen av barnet var velbegrunnet, men mener at det norske rettsapparatet ikke vurderte alternativer eller arbeidet for familiegjenforening da barnet ble plassert i fosterhjem.