Over en million tv-seere så huset deres i beste sendetid

Spisestua til familien Macleod måtte flyttes inn her da Mesternes mester-produksjonen inntok eiendommen deres i Ulvøysund våren 2021. Her var det nemlig bedre plass til alt utstyret og alle kamerafolkene rundt deltakerne. Men det var verken penger eller oppmerksomhet som gjorde at familien sa ja til at innspillingen kunne foregå på eiendommen deres.

Eiendommen i Kampedalen rommer blant annet et 500 kvadratmeter stort hus med seks soverom, egen sandstrand, et gammelt båthus og et stort bryggeanlegg.

Robert Hvide Macleod kjøpte eiendommen i Ulvøysund i 2018. Den gang var de nokså ukjente med både området og livet ved sjøen, etter å ha bodd i London, Singapore og København i 15 år.