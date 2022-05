Hvordan kunne drapsmannen gå fra hus til hus og drepe med politiet bare meter unna?

Det var et grøntområde mot elven som skapte idyllen bak husene i Hyttegata i Kongsberg. Men området gjorde det også mulig for Espen Andersen Bråthen å gå fra sted til sted uten at politiet så ham.

Espen Andersen Bråthen brukte terrenget bak husene i Hyttegata 31–17 for å bevege seg fra sted til sted da han drepte fem personer i Kongsberg 13. oktober i fjor.

23. mai 2022 11:22 Sist oppdatert nå nettopp

Han har lagt fra seg pilene og buen. Nå tar han frem en av de fire knivene han har med. Han går for den lengste. Den har et knivblad på 33 centimeter. 38-åringen går inn en lilla dør i Hyttegata i Kongsberg.

I over 20 minutter går Bråthen fra hus til hus og dreper i den idylliske gaten langs vestsiden av elven Numedalslågen. Til tross for at flere patruljer fra politiet kommer til den samme gaten, fortsetter Bråthen å drepe. Hva gjorde det mulig?

Idyllen som blir et gjemmested

Står du i den delen av Hyttegata, der Bråthen drepte sine ofre, ser du fasaden til gamle, flotte toetasjers trehus i forskjellige farger. Husene nærmest elvebredden ligger helt inntil hverandre. Du ser altså ikke mellom dem.

Men åpner du en av dørene inn til portrommet og bakgårdene, vil en ny verden vise seg. Bakgårdene til husene i Hyttegata 31–17 er åpne. De går over i hager og et stort grøntområde og skogholt før man kommer til elvebredden.

Det er dette området som gjør at Bråthen kan fortsette sin drapsferd den mørke høstkvelden 13. oktober i fjor. Selv om politiet ganske fort får sine øyne på gaten.

Går bakveien langs elven

Klokken er 18.25 da Bråthen braser inn døren til 79 år gamle Gun Marith Madsen. Madsen har ingen sjanse mot 38-åringens knivstikk.

Mens politiet ligger litt bak og først nå får melding om at Bråthen ble observert med kniv i Peckels gate rett ved, går Bråthen ut fra Madsens hus.

Han er på ingen måte ferdig. Men etter det første drapet går han ikke ut i Hyttegata. Han går isteden ned i hagen og langs det store grøntområde med trær og busker som går mellom husene og elvebredden.

Bråthens første offer i Hyttegata er Gun Marith Madsen. Hun bor bak den lilla døren.

Fra baksiden tar han seg forbi flere hus og opp trappene til huset til 56 år gamle Hanne Merethe Engelund. I sitt eget atelier blir kunstneren drept med kniv.

I 15 minutter har Bråthen nå holdt seg bak husfasadene og i skjul for politiet. Det gjør også at ingen andre vitner ser noe som gjør at de kan hjelpe politiet med informasjon.

Men nå går han mot døren som leder ut til gaten fra bakgården til Englund. Og han skal vise seg kort i Hyttegata igjen.

I døren på vei ut møter han Andréa Meyer. Hun har akkurat snakket med Englund på telefon og skal trolig på besøk til henne. Hun forsøker å komme seg unna, men noen meter ute i gaten blir hun drept av Bråthen.

Hanne Merethe Englund (56) ble Bråthens andre offer i Hyttegata. Her er lysene tent foran huset hennes.

Forsvinner igjen bak husene

Dette lille øyeblikket ute i gaten er lenge nok til at en mann ser Bråthen. Drapsmannen kaster en kniv mot vitnet, men bommer.

38-åringens korte besøk ute i gaten er også nok til at politiet får melding om at det høres skrik nede i Hyttegata. Det meldes om at det er en mann som slår en dame. Det vitnene ser, er ikke slag, men trolig Bråthen som knivstikker Meyer.

Da den meldingen kommer til politiet, er klokken 18.41. Dette er den første observasjonen av Bråthen politiet får etter han begynte å drepe litt over et kvarter tidligere.

Fakta Rettssaken mot Bråthen Tiltalt: Espen Andersen Bråthen (38). Aktor: Statsadvokatene Andreas Christiansen og Vibeke Gjøslien Martins. Forsvarer: Fredrik Neumann. Dommere: Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Hans-Olav Uverud Kalleberg, Trond Steinar Leander, Aud Brennhaug Pedersen og Ragnhild Gudrun Vikesland. Denne uken: Vitner fra Myntgata og drapene i Hyttegata. Vis mer

Samtidig kommer de første politiforsterkningene til Kongsberg. Tre–fire patruljer kommer fra Drammen og andre steder i nærheten.

De skal hjelpe de tre politifolkene som er på jobb i den lille byen denne kvelden. De kommer til Hyttegata fra sør, ifølge innsatslederen. Selv er han 4 minutter unna.

De siste 20 minuttene har Bråthen drept tre mennesker, men han er ikke ferdig.

Nå forsvinner han tilbake inn i bakgården og igjen ned til grøntområdet og skogholtet på baksiden av husene, mot elven.

Etter at han har drept Andréa Meyer, tar Bråthen bakveien til Hyttegata 17A og slår seg inn i en leilighet.

Politiet ser endelig Bråthen

I mørket mellom trærne bak husene i Hyttegata tar Bråthen seg nå opp mot boligkomplekset i Hyttegata 17.

Han kommer opp til terrasseinngangen i 1. etasje til leiligheten til Liv Berit Borge, knuser glasset og tar seg inn.

75-åringen har besøk av Gunnar Erling Sauve. Da Bråthen braser inn, forsøker de å flykte ut av leiligheten den andre veien, ut hovedinngangen.

De kommer seg rett utenfor inngangsdøren ut mot gaten før Bråthen tar dem igjen og stikker dem til døde.

Nå er klokken 18.45. Flere politibetjenter er i Hyttegata. Noen av dem som er til fots, hører et høyt skrik. Så ser de en hvit, røslig mann i singlet.

Massedrapsmannen Espen Andersen Bråthen har ansiktet mot dem, omtrent 50 meter unna, ifølge en av politifolkene som vitnet i retten forrige uke.

Vidar Gulbrandsen var politiets innsatsleder i Kongsberg 13. oktober i fjor. I forrige uke vitnet han i retten.

De roper at Bråthen skal stanse, men han løper unna. Politiet beiner etter ham, blant annet med en hund. Han løper inn i en mørk bakgård i et hus på andre siden av gaten.

Nå er også politiets innsatsleder Vidar Gulbrandsen på plass i Kongsberg. Han står nord i Hyttegata sammen med to ambulanser og en brannbil.

Omtrent samtidig med at han ber de andre nødetatene gjøre seg klar til å kjøre inn i gaten, ser han tre–fire politifolk løpe etter gjerningsmannen.

Bråthen har kommet seg inn i portrommet og bakgården til Hyttegata 18. Han kaster en kniv mot politiet i portrommet.

Først da en av politibetjentene skyter et varselskudd mot ham i bakgården, stopper 38-åringen. Det er det første skuddet som fyres av mot ham den kvelden. Han legger seg ned og overgir seg.

I 37 minutter har han gått rundt i Kongsberg.

Da innsatslederen kjører inn i Hyttegata, er det første han ser, to døde kropper på bakken utenfor inngangen til nummer 17 A. Det var Bråthens to siste ofre, drept 3 minutter tidligere.