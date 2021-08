Høie med gladnyhet til studentene. – Nå kan de sitte skulder ved skulder i lesesalen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie kom med gode nyheter til studentene på en pressekonferanse fredag.

Det går mot en normal hverdag, men regjeringen venter med å gå til trinn fire i åpningen av samfunnet. Helseministeren kom imidlertid med flere gladnyheter fredag.

13. aug. 2021 13:47 Sist oppdatert nå nettopp

Selv om helseminister Bent Høie oppfordrer folk til fortsatt å holde avstand, teste seg når man blir syk og vaske hendene, får en gruppe nå unntak fra én-meters regelen: Studentene.

– De kan møtes ansikt til ansikt i klasser og sitte skulder ved skulder i lesesalen etter halvannet år med avstand, sa Høie på dagens koronapressekonferanse.

Han presiserte at dette gjøres for å få normal undervisning. Ellers i samfunnet oppfordres de til å overholde avstandskravene.

– Studentene kan sitte tett i tett på lesesalen, men kan ikke danse tett i tett på nattklubben ennå, sier Høie.

Han la til at man forventer økt smitte når studenter og elever møtes igjen og derfor holder igjen på andre ting.

– Vi kommer fortsatt til å se utbrudd, sa han og viste til f.eks. Bergen.

– Vi må ikke senke skuldrene helt ennå, poengterte han.

16–17 åringer kan om kort tid få vaksinetilbud

Regjeringen varslet fredag at det kommer 1 million ekstra doser med Moderna fra Polen.

Det fører til at vaksineringen vil skje raskere. Regjeringen vil denne måneden vurdere om 16-åringene skal vaksineres. Kommunene blir nå bedt om å forberede seg på at det kan skje.

Blir svaret av vurderingen at de skal vaksineres, kan de første kommunene komme i gang med å vaksinere 16–17 åringene allerede om få uker. Det er raskere enn tidligere antatt.

Folkehelseinstituttet vurderer også om man skal vaksinere helt ned i 12 års alderen.

– Hvis vi anbefaler det, er det viktig at beslutningen som blir tatt, gir tillit og trygghet for barna og deres foreldre, sa Høie.

FHIs Camilla Stoltenberg sier at deres råd om vaksinering av barn ned til 12 år vil komme innen «kort tid».

Barn slipper karantene

Høie kom også med en god nyhet til barn. Hvis de har hatt kontakt med en koronasmittet venn gjennom skole eller fritidsaktiviteter, trenger de ikke lenger gå i karantene. Men de må koronatestes.

Barn under 12 år skal testet så raskt som mulig, og deretter på nytt etter tre til fem dager.

Barn over 12 år skal helst testes på dag én, tre og fem.

Høie varslet at det vil bli sendt ut én million hurtigtester til kommunene. Det vil gjøre dette arbeidet lettere.

Fakta Hva betyr trinn fire? Regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet er inndelt i fire trinn. I det fjerde kan det fortsatt være en del generelle smitteverntiltak, men mye vil oppleves som «normalt», bl.a: Ingen anbefalt begrensning på antall gjester i hjemmet.

Kravet om bordservering av alkohol og innslippstopp kl. 24:00 oppheves.

Ingen antalls- eller avstandsbegrensninger ved trening eller øving for breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter.

Toppidrett kan utøves som normalt.

Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

Private arrangementer: inntil 500 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. Vis mer

Trinn fire i siste halvdel av september

Høie fikk spørsmål om han kunne gi noen dato for gjenåpningens trinn fire og for når vi kan forvente en «normal hverdag» igjen. I trinn fire er det fortsatt noen generelle smitteverntiltak og noen begrensninger på store arrangementer.

Gjennomføringen av trinn fire er blitt utsatt to ganger, begge ganger på grunn av bekymring knyttet til deltavarianten, som i større grad smitter vaksinerte.

– Vi styrer ikke etter datoer, men data, sa Høie. Men han kom med antydninger om at det mest sannsynlige er at man kommer til trinn fire om ca. tre uker.

Regjeringen har besluttet at trinn fire i gjenåpningen iverksettes tre uker etter at alle over 18 år har fått tilbud om første vaksinedose.

– I løpet av denne uken har de aller fleste over 18 år fått tilbud om vaksine. Det betyr at de er godt beskyttet mot alvorlig sykdom og død etter tre uker. Vi ønsker å gi alle over 18 år denne muligheten til å beskytte seg før vi slipper mer opp, sa han.

Han opplyste at tidspunktet for når vi kan forvente en «normal hverdag» vil kunne være én uke etter at alle over 18 år er fullvaksinert.

Håp i sikte for kjærester i utlandet

Fra midnatt natt til søndag 15. august får personer med opptak til en ph.d.-utdanning ved en norsk utdanningsinstitusjon mulighet til å reise inn i landet igjen.

– Men de må følge samme test- og karantenekrav som andre personer som kommer fra tredjeland, opplyste Høie.

Han opplyste også at det fra trinn fire vil bli åpnet opp for innreise for besteforeldre, kjærester og andre tilsvarende nære fra tredjeland.

– De vil fortsatt ha strenge test- og karantenekrav når de ankommer Norge, men får nå endelig mulighet til å møte sine kjære i Norge. Det vet jeg mange har lengtet etter lenge, sa helseministeren.

Må leve med viruset

– Vaksinene vil hjelpe oss med å holde pandemien under kontroll, men vi må fortsatt leve med viruset, slik vi lever med andre smittsomme sykdommer, påpekte Høie.

Han understreket at det ikke er mulig å fjerne risikoen helt og holdent. Noen vil bli alvorlig syke, og at noen vil dø av covid-19 også etter at vaksineringen er over og samfunnet er åpnet igjen.

Regjeringen kommer ikke til å beholde restriksjoner innenlands for å redusere denne risikoen til null, men vil vurdere å ta grep hvis det blir nødvendig. Det kan oppstå virusmutasjoner som fører til mer alvorlig sykdom, eller mutasjoner som vaksinene har dårlig effekt på. Smittetallene i seg selv betyr lite så lenge få blir alvorlig syke og havner på sykehus.

– Derfor vil vi i fasen etter trinn fire ha en normal hverdag, men økt beredskap. Nasjonalt vil vi overvåke situasjonen – også internasjonalt. Både statlige myndigheter, sykehusene og kommune må ha beredskap for å kunne iverksette tiltak på kort varsel hvis det blir nødvendig, sier Høie.