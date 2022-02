Forlik i søksmål om Helge Ingstad-havariet

Forsvarsdepartementet og eieren av TS Sola har inngått forlik etter at fregatten Helge Ingstad og tankskipet kolliderte i 2018.

Fregatten Helge Ingstad kolliderte i november 2018 med et tankskip og forliste i Øygarden i Vestland.

Natt til 8. november 2018 ble fregatten Helge Ingstad påført enorme skader etter å ha kollidert med lasteskipet TS Sola. Det ble etter hvert vurdert at skipet ikke var til å redde, og det endte opp på Hanøytangen for destruksjon.

Hendelsen har kostet norske skattebetalerne et milliardbeløp. Fartøyet var verdt 4,3 milliarder da det gikk tapt. I tillegg har bergningen av vraket kostet 726 millioner kroner, og opphuggingen over 60 millioner.

Etter at det ble gjennomført rettsmekling, er partene nå enige om å forlike saken. Forsvarsdepartementet er tilfreds med at saken nå er avsluttet med et godt resultat for staten, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse hva som er de økonomiske rammene for forliket, opplyser departementet.

Twitt Navigation Ltd., som eier TS Sola, og Forsvarsdepartementet saksøkte hverandre etter ulykken for å få klarhet i hvem som har ansvar for skaden som oppsto.

Saken skulle ha startet i Hordaland tingrett 28. februar.