Nå får noen utvalgte pasienter vaksinedose nummer fire

Nyretransplanterte får nå tilbud om å sette en fjerde dose koronavaksine.

Pasienter med ny nyre blir nå med i en studie der man undersøker effekten av en fjerde dose vaksine.

16. nov. 2021 13:50 Sist oppdatert nå nettopp

Tilbudet går i første rekke til pasienter som er en del av en studie.

– Dette er et begrenset antall pasienter som har ingen eller dårlig antistoffrespons etter tredje dose, sier overlege Kristian Heldal.

Han er leder ved Seksjon for nyremedisin, Oslo universitetssykehus.

Legene ved avdelingen håper at pasientene som får dose fire vil danne nok antistoffet til å bli beskyttet mot covid-19.

– Hvor går grensen mellom vaksine til behandling?

– Vaksine er for å beskytte mot infeksjon mens behandling er å slå en infeksjon tilbake hos de pasientene som er blitt smittet og utviklet sykdom.

Heldal sier det foreløpig ikke finnes noen gode behandlingsalternativer til disse pasienten. De er er ekstra utsatte hvis de blir syke fordi de bruker immundempende legemidler.

– Det er derfor ekstra viktig at de får en så optimal beskyttelse som mulig via vaksinering. Vi håper også at det kommer noen effektive medikamenter slik at vi kan gi behandling til de som fortsatt ikke har effekt av vaksinen etter dose 4.

Så langt har drøyt 60 000 tatt tre doser koronavaksine, enten som 3. dose eller som oppfriskningsdose ifølge FHI.

Mange isolerer seg

Jon Anker Lisberg Sarpebakken er kommunikasjonsansvarlig i

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Han sier mange nyretransplanterte i større grad enn andre trenger beskyttelse mot covid-19. Den beskyttelsen har de ikke i dag.

– Med økende smitte, er det mange som er bekymret. Mange føler seg overlatt til seg selv og litt glemt av myndighetene.

Lisberg Sarpebakken mener at det er svært viktig at befolkningen får med seg at det fortsatt er mange i utsatte risikogrupper som ikke er beskyttet.

– Mange av våre 3000 medlemmer har i stor grad begrenset den sosiale omgangen med andre mennesker og isolert seg under pandemien. Mange, spesielt de som ikke har dannet antistoffer, ser seg fortsatt nødt til å leve med begrensende tiltak, sier han.