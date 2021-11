Mange trafikkuhell på Østlandet: Politiet advarer om svært glatte veier

Politiet oppfordrer trafikanter til å være ekstra varsomme på glatte veier lørdag morgen. Men ikke alle kan skylde på kulde og føreforhold. En varebil med fire forskjellige dekk – som alle var i dårlig stand - stanset all trafikk innover E18.

NTB

6. nov. 2021 09:51 Sist oppdatert 12 minutter siden

– Det er svært glatt på enkelte veier i morgentimene, skriver Oslo-politiet på Twitter rundt klokken 8.45 lørdag morgen.

E18, E6 og Østre Aker trekkes frem blant flere glatte veier. Det jobbes med å få saltet veistrekningene. Vegtrafikksentralen bistår Oslo-politiet, som anmoder trafikanter å tilpasse farten etter forholdene.

På E18 ved Slependen i Bærum var det flere ulykker lørdag. Like etter klokken 08 kolliderte en bil med autovernet retning Drammen. Fører hadde smerter i en fot og ble fraktet til sykehus for kontroll.

Like etterpå snurret en bil rundt på E18 ved Slependen inn mot Oslo lørdag morgen. Klokken 08.36 måtte politiet stenge alle felt for å rydde opp. Da hadde en annen bil kjørt inn i ulykkesbilen.

Hadde fire forskjellige dekk på varebilen

Det tok et kvarter før politiet kunne åpne opp ett felt inn mot Oslo.

Men det viser seg at trafikkuhellet som førte til mest kø og problemer lørdag, ikke nødvendigvis skyldes kun føre og forhold. Klokken 09.26 melder Oslo politidistrikt at føreren av ulykkesbilen ved Slependen har fått sitt førerkort beslaglagt. Varebilen var utstyrt med fire ulike dekk – samtlige dårlige. I tillegg hadde varebilen en del tung usikret last i bilen. «Totalt sett er dette ikke bra», slår politiets operasjonssentral fast på Twitter.

Flere trafikkuhell

Også nord for Oslo var det trafikkuhell som følge av glatt veibane. En bil kjørte like før klokken 8 i autovernet på E6 ved Klemetsrud. Det er ingen personskade.

Rett før klokken 10 snurret også en bil på Slemmestadveien ved Holmen, retning Billingstad. Her er det trolig ikke personskade, opplyser politiet. Omtrendt samtidig var det på ny problemer på E18. 110-sentralen melder om en kjedkollisjon ved Høvik inn mot Oslo. Politiet opplyser at tre biler har vært involvert, men det er ingen personskader. Klokken 10.10 var alle felt åpne igjen.

Også i Sørøst politidistrikt advarer de om føret.

– Politiet oppfordrer bilførere til å være ekstra varsomme i morgentimene, skriver politiet på Twitter.

I sjutiden lørdag morgen hadde politiet fått inn melding om to utforkjøringer i regionen. En mann i 60-årene ble fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en utforkjøring i Sandefjord. Politipatruljen advarte om at det er svært glatt i veibanen i området. Brannvesenet, som rykket ut til en utforkjøring i Vinje, meldte om svært glatte veier.

Operasjonssentralen har fått flere meldinger om isete veier i Vestfold, og har varslet Vegtrafikksentralen.

Og Norges mest berømte og besøkte veistrekning fikk problemer lørdag morgen. Trollstigen på fylkesvei 63 i Møre og Romsdal kunne ikke åpne kl. 08:00 på grunn av snø og regn. Vegtrafikksentralen Midt-Norge melder at entreprenør jobber for fullt med brøyting på strekningen. Klokken 10 lørdag var Trollstigen endelig brøytet og åpen, men det er en nattestengt strekning som stenger igjen kl. 18.