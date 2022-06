SAS flyr videre – foreløpig. Her er din overlevelsesguide som kunde.

Bruk alltid kredittkort. Pust (litt) lettet ut to uker før flyet skal gå. Og vurder en potensielt dyr «ekstrabillett».

Det er fremdeles mulig å kjøpe billett med SAS.

Reiselysten rakk å vokse seg stor under pandemien. Men det har ikke vært lett å komme seg på vingene igjen. Passproblemer, timelange køer på flyplassene, streik og avlysninger har preget Europa og Norge.

Nå kan også flyselskapet SAS gå en mørk fremtid i møte.

Tirsdag kom nyheten om at den svenske stat ikke vil gi selskapet mer penger. Beskjeden kommer etter måneder med økonomisk usikkerhet.

– De får søke kapital på en annen måte, sa næringsministeren Karl-Petter Thorwaldsson.

Aksjene stupte

Likevel sa Sverige ja til noe for å redde det kriserammede selskapet. De vil gå med på å motta aksjer i bytte mot å slette gjeld. Det er en del av redningsplanen SAS Forward. Den ble lansert i februar, og kalles egentlig for en «restruktureringsplan».

Redning til tross: Mange kunder er bekymret. Flere er irritert. En rekke turer er allerede avlyst. Har du billett med SAS eller vurderer å kjøpe billett? Her er vår overlevelsesguide til deg som forbruker.

Fakta SAS Selskapet ble dannet som et nasjonalflyselskap for Norge, Sverige og Danmark i 1946.

Norge solgte seg ut i 2018.

De siste årene har selskapet vært eid av den svenske og danske stat sammen med ulike private investorer.

Siden 2010 har den svenske stat hatt som mål å gå ned i eierskap, fra dagens 20 prosent.

Det kriserammede selskapet gikk på nok et milliardtap i andre regnskapskvartal, fra februar til april i år, viste kvartalsrapporten.

Nå kan det spøke for selskapets fremtid.

SAS har allerede kuttet kraftig i antall piloter gjennom pandemien. Totalt ble så mange som 5000 personer sagt opp, tilsvarende 40 prosent av staben. SAS har dessuten opprettet et datterselskap, hvor oppsagte piloter og kabinansatte må søke jobber på nytt. Vis mer

Er det trygt å kjøpe billett hos SAS nå?

SAS forsikrer at det er det. Men Forbrukerrådet råder deg til å betale med kredittkort.

– Dersom man vurderer å bestille flybillett hos SAS, så bør man betale med et kredittkort, sier forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– Det er et råd vi gir uansett når det gjelder bestilling på nett, også ved bestilling av flyreiser, sier han videre.

Dersom SAS får betalingsproblemer, vil du kunne få pengene tilbake fra kortselskapet.

Forbrukerrådet ber oss huske på at de aller fleste flyvninger går som planlagt uten noen problemer. Det samme sier SAS.

– I enkelttilfeller der avganger blir kansellert, vil vi stort sett klare å booke om, alternativt har man krav på full refusjon, skriver pressesjef i SAS Norge, Tonje Bjerve Sund i en e-post.

Vil SAS fortsette å fly?

Det er vanskelig å vite sikkert hva som vil skje dersom SAS må gjennom enten en restrukturering eller en konkurs. Blir det snakk om en restrukturering, så er sannsynligheten høyere for at du som kunde ikke vil merke noe til det.

– I en restruktureringsprosess vil ofte kundene merke mindre. Da Norwegian gikk gjennom en restrukturering, så fortsatte de å fly. Det var kundene som ventet på refusjon, som fikk kravene sine redusert betraktelig. Folk som hadde billetter, kom seg i all hovedsak av gårde, sier Iversen.

Vi spurte SAS om de vil fortsette å fly ved en restrukturering.

– SAS er ikke i en full restrukturering, så det blir et rent hypotetisk spørsmål, svarte pressesjef i SAS Norge, Tonje Bjerve Sund.

Hun skriver i en e-post at de tror fast på at SAS Forward vil «sikre et sterkt og bærekraftig SAS i mange år fremover».

– Vår kontantsituasjon er sterk, som rapportert i forrige ukes kvartalstall, noe som støtter oppunder at driften kan gå som normalt, skriver hun.

Slik håndterer du en kansellering

4000 SAS-flyvninger er så langt kuttet i sommer. Det tilsvarer rundt fem prosent av de opprinnelige turene. Det kan også bli flere kanselleringer, har SAS innrømmet.

Dersom det skjer en kansellering, så har en forbruker flere valg.

I første omgang kan passasjeren kreve å bli omrutet snarest mulig til destinasjonen. Det vil si at flyselskapet må finne en ny reise for vedkommende. Enten i eget selskap eller i et annet selskap hvis det er nødvendig.

Man kan velge å reise på et annet tidspunkt, for eksempel tre måneder senere.

Eller man kan velge å få hele billetten refundert.

Husk at flyselskapet kun plikter å refundere flybilletten din. Vurder om du trenger å booke en ferie der du har avbookingsmuligheter for hotell, leiebil og slike ting.

Dette skjer når det er mindre enn to uker til avreise

Hvis flyvningen kanselleres kortere enn to uker før avreise, så har forbrukeren rett til standardisert erstatning, avhengig av reisens lengde. Forbrukerrådet har en tjeneste på nett der man kan regne ut rettighetene konkret. Den finner du på: https://www.forbrukerradet.no/fly/innstilling

Der vil du også finne detaljert informasjon om hvilke krav som stilles til flyvninger flyselskapet tilbyr som et alternativ.

Dersom det er mindre enn to uker igjen til flyvningen din, så kan du regne det som ganske sikkert at flyet ditt vil gå som planlagt. Årsaken er at en kansellering blir veldig dyrt for flyselskapet.

– Operasjonelle kanselleringer skjer typisk mer enn to uker før avgang, sier Iversen.

Men det kan komme kanselleringer som skyldes «en ekstraordinær omstendighet som er utenfor flyselskapets kontroll». Det kan for eksempel skyldes ekstremvær, begrensninger i luftrommet eller streik hos bakkemannskaper eller flyveledere.

Da kan man ikke kreve standardisert erstatning.

– Men retten til omruting og eventuelt pengene tilbake, den finnes uansett årsak, sier Iversen.

Men hva skjer dersom piloten blir syk og flyet ikke kan fly?

Sykdom blant besetningen kan være en ekstraordinær omstendighet som gjør at du som reisende ikke har rett til standardisert erstatning.

Ifølge Forbrukerrådet skal flyselskapet være forberedt og ha en beredskapsplan for håndtering av påregnelig sykdom. Men sykdom kan likevel oppstå så plutselig eller i et slikt omfang at flyselskapet ikke har mulighet til å unngå innstillingen.

– Dette må vurderes konkret fra sak til sak, sier Iversen.

Dyr løsning i bakhånd

Dette kan være løsningen for deg dersom det er svært viktig å komme frem til planlagt tidspunkt: bestille en full flex-billett hos en konkurrent som flyr omtrent samtidig med din opprinnelige flyvning.

Dette blir da en billett du kan ha i bakhånd, i tilfelle din opprinnelige flyvning blir kansellert eller flyttet. Slike billetter vil normalt være refunderbare helt opp mot tidspunktet for flyvningen.

Det er viktig å lese seg opp på hvilke regler som gjelder for kansellering av full flex-billetten. Ellers risikerer du å gå på en smell. Du kan også risikere å måtte fly med en ganske dyr billett.

Det kan skje dersom din opprinnelige reise blir kansellert og flyselskapet tilbyr en reise som objektivt sett er innenfor det slingringsrommet de har, men som likevel ikke passer for deg. Da kan du bare kreve refusjon og må selv dekke mellomlegget.

Det du virkelig skal være forsiktig med, er å bestille en sammenhengende reise som to enkeltstående billetter.

Ved mellomlandingen må du da ut og hente eventuell bagasje, sjekke inn og gå gjennom sikkerhetskontrollen på nytt. Med det kaoset som råder på mange europeiske flyplasser, kan det være en særdeles dårlig idé.

Og dessuten, hvis en forsinkelse på den første flighten fører til at du mister neste flyvning, så vil ingen av flyselskapene ha plikt til å hjelpe deg med å komme frem til destinasjonen din. Du kan heller ikke kreve erstatning.

Vil du klage?

Forbrukere som allerede har opplevd problemer, kan finne informasjon om passasjerrettigheter på Luftfartstilsynets hjemmesider, ifølge Forbrukertilsynet.

Får du ikke rettighetene dine oppfylt, kan du klage til flyselskapet og eventuelt til Transportklagenemnda.