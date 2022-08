Finn frem regntøy og paraply. Nå skal det hølje ned og brake løs!

Etter flere dager med sol og 27–28 grader på Østlandet blir det bråstopp. Mandag vil det brake løs med regn, lyn og torden. Så blir det lummert og klamt.

Etter varme og fine dager skal regnet hølje ned i Oslo og resten av Østlandet fra mandag kveld.

14. aug. 2022 17:18 Sist oppdatert nå nettopp

Denne uken har drømmesommeren virkelig gjestet Østlandet og Sørlandet. Gradestokken har krøpet opp mot 27–28 grader i Oslo-regionen.

Strendene har vært stappfulle av badende store og små som har kastet seg i sjøen. På fjorden har det vært yrende båtliv, og på Blindern i Oslo målte Meteorologisk institutt søndag sommerens høyeste temperatur på 28,2 grader.

Men nå blir det bråstopp. Fra mandag kveld er det bare å finne frem regntøy og paraply og sjekke vindusviskerne på bilen. For nå skal det regne. Mye.

Yrende badeliv, ballspill og avslapning på Kadettangen fredag kveld. Mange har funnet veien til stranden.

Styrtregn og torden

Meteorologisk institutt har sendt ut «gult farevarsel» for styrtregn alt fra mandag kveld.

– Det har vært en veldig fin helg, og søndag målte vi sommerens høyeste temperatur på Blindern i Oslo med 28,2 grader, sier Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Han kaller det som vil skje mandag kveld for typisk.

– Det er typisk at finværsperioder blir avsluttet med et skikkelig regnvær. Og det får vi nå. Det blir kraftige regnbyger, sier han.

De kraftige regnbygene kommer først til Østlandet og senere til Sørlandet mandag kveld. Fra natt til onsdag når regnet Rogaland.

Og det stopper ikke der. I bygene er det fare for lyn og torden.

Kartet viser hvor regnet vil slå til de neste dagene.

Lokale byger

Bygene kommer fra Sverige og Skagerrak og går nordvestover.

– Bygene vil bre seg utover hele det østafjellske. Det kan være kortvarig ganske kraftig regn, og det er fare for overvann i gatene, sier Granerød.

Han påpeker at bygeværet er lokalt. Det betyr at det kan styrtregne ett sted i byen og være opphold et annet.

– Det er grunn til å kunne vente at det kan bli mellom 15 til 30 millimeter nedbør på en time, sier meteorologen.

Fortsatt greie temperaturer

Men fortvil ikke. Det ser ut til at temperaturene fortsatt vil holde seg på et bra nivå, på over 20 grader. Det er bare å forberede seg på en fuktig og lummer uke.

– Det blir mer fuktighet og mer skyet vær, med uttrykk for regnbyger. Det kan nok føles ganske lummert og klamt, sier Granerød.

Men fortvil ikke. En fuktig uke betyr ikke at sommeren er over for i år.

– Det er en høyere sannsynlighet for en fin avslutning på august enn det motsatte. Så det er et håp om at det kan bli bedre vær igjen. Jeg vil anslå 60 prosent sjanse for fin avslutning og 40 for det motsatte, sier meteorologen.