Tre utbrytere sikrer flertall for Bybane over Bryggen

To Sp-politikere har fått med seg Rødt-politikeren Odd Arild Viste på å legge bybanen over Bryggen. Trioen ber Ap-byrådet tiltre igjen etter en kaotisk uke i politikken i landets nest største by.

2. des. 2021 19:15 Sist oppdatert nå nettopp

Bergens Tidende: Det har vært en høydramatisk uke i bergenspolitikken etter at byrådsleder Roger Valhammer (Ap) stilte kabinettsspørsmål om bybanetraseen til Åsane.

Med én stemmes flertall vedtok bystyret at traseen skulle gå i tunnel, og ikke over Bryggen. Byrådet bestående av Ap, V, KrF og MDG valgte deretter å gå av.