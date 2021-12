To personer siktet for drapsforsøk og medvirkning til drap i Sarpsborg

Én person er livstruende skadet etter en alvorlig voldshendelse i Sarpsborg.

Politiet i Sarpsborg sperret søndag morgen av et område i utkanten av Sarpsborg sentrum.

5. des. 2021 08:33 Sist oppdatert nå nettopp

NRK skriver at to personer ser siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drap.

– En person er innlagt med det som er beskrevet som livstruende skader som følge av bruk av stikkvåpen, opplyser politijurist Jan-Thomas Lunde i Øst politidistrikt til NRK.

Til TV 2 sier Lunde at politiet tror at alle de innvolverte i all hovedsak er hjemmehørende i Sarpsborg.

Det var klokken 04.56 søndag morgen at politiet fikk melding om hendelsen.

Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Tom Sandberg, sa til NTB søndag morgen at de hadde pågrepet to personer.

– Men det kan bli flere når vi får oversikt over det som er skjedd, la han til.

Til Sarpsborg Arbeiderblad sier operasjonsleder Gisle Sveen at både de fornærmede og de pågrepne er menn i 20-årene.

Minst to personer ble sendt til sykehus etter voldshendelsen.

Åstedet er utenfor Sparta Amfi. Det ligger i et boligområde i utkanten av Sarpsborg.

Da Aftenposten kom til stedet søndag morgen, var det flere politipatruljer og biler med kriminalteknikere på stedet.

– Det vi kan si nå, er at alt tyder på at det kan ha vært mange involverte. Det ble benyttet både kniv, planker og jernstenger som voldsredskaper, sier Sveen til SA.