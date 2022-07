SAS-streiken avblåst. Nå jobber de for å hente hjem passasjerer.

– Det er viktig for oss å få kundene våre helt hjem, sier Tonje Sund, pressesjef i SAS.

Familien Olsrud Tallerud priser seg lykkelig for at SAS-avgangen ikke ble kansellert. Fra venstre: Ella (16), Tuva Sofie (17), Linda (49) og Dag (53).

25 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev. Meld meg på

– Det har vært kaotisk.

Slik oppsummerte Dag Olsrud Tallerud (53) formiddagen da vi møtte ham på Gardermoen tirsdag. Sammen med resten av familien skulle han til Palma på Mallorca.

– Jeg hadde på flere alarmer i natt for å sjekke flighten. Klokken 04.10 var det fortsatt fare for at flyet ville bli kansellert, sa Lina Olsrud Tallerud (49).

Klokken 05.00 sjekket hun igjen. Denne gangen sto det på nettsidene at flyet deres ville gå som planlagt.

– Jeg vekket alle, og så kastet vi oss i bilen, sa hun.

Klokken 06.00 var de på vei mot Gardermoen.

Gardermoen eller Sola?

Familien som bor i Kristiansand, ga seg selv to muligheter:

Dersom dagens SAS-avgang hadde blitt kansellert, ville de måttet avbestille hotellet på Mallorca.

– Derfor hadde vi også billetter til et Lufthansa-fly som lettet fra Sola Lufthavn klokken 19.00 i kveld, sa Tallerud (49).

Hadde de reist med Lufthansa, ville de vært fremme onsdag klokken 09.00.

– Lufthansa-reisen innebar en mellomlanding i Frankfurt med ni timers ventetid, fortalte Tallerud (49).

Lufthansa-billettene fikk de ikke refundert.

– Vi har ombestilt de billettene, så vi skal til Palma neste sommer også, vi, sa Olsrud (53).

Klokken 15.25 lettet de med et SAS-fly som skulle bringe dem direkte til Palma på Mallorca.

Familien Tallerud var svært lettet for å få scannet inn bagasjen sin ... Foto: Siri Øverland Eriksen .... mens andre måtte nøye seg med SAS’ kundeservice-kø, inntil videre. Foto: Siri Øverland Eriksen

Fra Tyrkia til Norge

Ikke alle var like heldig som familien Tallerud. I køen ved SAS’ kundeservice sto Hyva Poor (31). Han forsøkte å få klarhet i hva hans bror skal gjøre.

– Han er i Alanya i Tyrkia nå. Mandag ble flyet hans til Norge kansellert, sa Poor.

Han fortalte videre at broren opplever å være i en frustrerende situasjon:

– Han vet ikke om han selv skal bestille, eller om han skal la SAS gjøre det.

Poor fortalte også at det ikke var noe køsystem på telefonen.

– Han prøver å komme gjennom der nede, mens jeg står i kø her oppe, sa han og smilte lettere oppgitt.

Poor fortalte at han kjørte opp til Gardermoen i ens ærend for å prøve å løse brorens hjemreisefloke. Selv bor han i Lillestrøm.

– Han er jo broren min. Jeg gjør det for familien, avsluttet han.

Les også Dette er SAS og pilotene enige om

Nådde ikke gjennom

Da Aftenposten prøvde å komme i kontakt med kundeservice, endte vi opp med å bli avvist etter noen minutter. SAS avsluttet egenhendig anropet, etter å ha bedt oss om å vente dersom vi trengte hjelp av en kundemedarbeider.

Hyva Poor brukte mandag ettermiddag på å forsøke å skaffe broren sin en billett fra Alanya til Oslo.

Dette gjør du hvis du er strandet

Tonje Sund, pressesjef i SAS, har følgende råd til strandede passasjerer som lurer på hva man skal gjøre:

– Du kan ordne med egen transport og søke refusjon av SAS. Ta kontakt med SAS på + 46 8797 4100.

Klarer ikke SAS å booke deg om på omtrent samme reise, kan du gjøre følgende:

– Bestill hos et annet flyselskap, ta tog, buss eller lei bil. Vi dekker differansen av kostnaden til transport under sammenlignbare vilkår. Husk å kansellere billetten din for å få den refundert. Din alternative transport må være i samme prisklasse som billetten din, forklarer Sund.

Hun beklager ventetiden og sier at de jobber med å få enda flere ressurser, i tillegg til dem de har oppbemannet med.

Les også 19-åringene er streikefaste på Kreta. Reiseselskapet ba dem spørre om økonomisk hjelp hjemmefra.

Vanskelig å finne alternativer

I går var det cirka 3000 reisefaste charter-passasjerer, ifølge Sund. Da streiken ble avblåst i dag tidlig, fikk de raskt på plass fly som skulle hente passasjerer.

– Fire fly lettet fra Gardermoen i dag. Disse skal fylles opp med passasjerer med reisefaste passasjerer. Vi sendte av gårde:

Tre fly til Chania på Kreta.

Ett fly til den greske øya Santorini.

Hun forteller videre at to av Chania-flyene mellomlander i Oslo, før de går videre til henholdsvis Trondheim og Tromsø.

– Det er viktig for oss å få kundene våre helt hjem, understreker hun.

Santorini-flyet har sitt endestopp i Oslo.

Normalt innen et par dager

Sund er først og fremst lettet for at streiken er avblåst, og at flyene er i luften igjen.

– Vi tror trafikken er oppe og går igjen som normalt innen et par dager; jeg vil anslå én til to dager. Det er mye som faller på plass allerede det første døgnet, sier hun.

Samtidig er Sund klar på at det er et puslespill å få mannskaper og fly på riktig sted for avreise.

– Både maskiner og personell er på litt ulike steder. Flyene skal også klargjøres teknisk etter å ha stått på bakken i drøye to uker.

Hun avslutter med å si at det er en stor lettelse å få passasjerene hjem.