Synes du meteorologene bommer oftere om sommeren? Da har du rett. Dette er årsaken.

Mens hetebølgen skyller over Europa, har den norske sommeren vært trykkende og våt. Farevarsler om lyn og torden sendes ut flere steder i landet.

Noen venninner rusler gjennom sommerregnet på Karl Johan. Den norske sommeren har vært sparsom i år.

Du kikker ut av vinduet og ser strålende sol. Ifølge yr.no vil det holde seg slik. Men innen du har kommet deg ut døren, er det allerede grått og bløtt.

Er du blant dem som stusser over at værmeldingene stemmer dårligere om sommeren? Svakere lavtrykk som beveger seg raskere, er noe av grunnen til at meteorologene er mindre treffsikre på sommerstid.

– Om sommeren er ikke lavtrykkene like kraftige som ellers i året. De matematiske modellene som regner ut fra dette, treffer bedre når lavtrykkene er kraftigere. Kraftigere lavtrykk er det også enklere å forutsi banen til, forklarer Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt til Aftenposten.

Ifølge meteorologen skal det heller ikke så mye til før de svakere lavtrykkene flytter på seg.

– Om banen endres noen kilometer øst eller vest, kan dette gi store utslag på hvordan været blir, fortsetter han.

Høstvær om sommeren

– Hvordan vil du beskrive denne sommeren kontra tidligere år?

– I år har vi hatt en periode med mye lavtrykksaktivitet. Spesielt ute i Norskehavet, Nordsjøen og Nordatlanteren. Dette har siktet seg inn på vestkysten av landet vårt, og gitt periodevis mye nedbør her, forklarer Granerød.

Han beskriver sommerens vær som litt mer blandet i Nord-Norge og østafjells, men stort sett ganske vått her også.

– Dette er en værtype vi vanligvis forbinder med høsten, sier meteorologen.

– Har du imidlertid opphold deg i kystnære strøk østafjells, har du nok hatt en nokså flott sommer, legger han til.

Europeisk hetebølge gir regn her hjemme

Høytrykket som sender hetebølgen gjennom Europa, bidrar til det våte været her hjemme. Det gjør det ved at det presser lavtrykket, og regnet, nordover.

Det stabile høytrykket mange ønsker seg i sommermånedene, er blitt værende lenger sør i Europa. Samtidig presser det lavtrykket inn over vestkysten av Norge.

– Har den norske sommeren vært uvanlig våt?

– Det er jo slik at når vi lever på 60 grader nord har vi grunn til å forvente at noen sommere blir slik som denne. Andre ganger er vi heldigere, og får et stabilt høytrykk som preger været i våre områder. Slik har det dessverre ikke vært i år, sier meteorologen.

Varsler mye lyn og torden flere steder

Det er ikke akkurat sol og varme i vente de neste dagene heller.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsler om mye lyn og torden i fjellet i Sør-Norge, deler av Møre og Romsdal og Trøndelag, mens denne artikkelen skrives. Været ser ut som til å holde seg grått og regnfylt mange steder utover uken.

– Akkurat nå er det lavtrykksaktivitet som kommer til å prege været de neste tre-fire dagene. Utover uken så vil det gradvis bli bedre og bedre vær. Finværet kommer først på sør- og østlandet, men også vestlandet vil få noen fine dager utover i uken. Nord-Norge kan vente bedre vær mot helgen, sier Granerød.

– Og august?

– Nei, det gjenstår å se. Vi får krysse fingrene for et høytrykk opp i våre områder, men pr. nå er det ingenting som tyder på at det vil skje med det første, avslutter meteorologen.